Fernanda Lima desabafa sobre vida sexual e médica explica: 'Pode impactar na qualidade de vida'

A apresentadora Fernanda Lima deu detalhes de sua intimidade e confessou ao falar da frequência com o marido, Rodrigo Hilbert

A apresentadora Fernanda Lima (47) falou sobre sua vida íntima e de Rodrigo Hilbert (45), com quem tem um relacionamento desde 2001 e, fruto dessa relação, têm três filhos. Segundo a modelo, o sexo com o esposo acaba sendo algo raro por conta da rotina agitada deles. Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista a Dra. Ana Paula Fonseca, médica ginecologista e obstetra.

Durante participação no Surubaum, podcast de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, Fernanda Lima desabafou que a frequência sexual com o Rodrigo Hilbert está baixa . Inclusive, ela comentou com o marido a necessidade de terem mais relações: "Eu disse pra ele [Rodrigo Hilbert]: 'Precisamos, né?'. E ele falou: 'É, um pouquinho'. Aí eu falei: 'Não, um pouquinho, não'. Aí ele: 'Mas, pra quem não tem nada, um pouquinho já tá bom'", falou brincando.

O que diz a especialista?

A Dra. Ana Paula Fonseca, especialista no tratamento de distúrbios menstruais, miomas, síndrome dos ovários policísticos (SOP), cistos ovarianos e no atendimento de adolescentes e mulheres, aponta o impacto da vida sexual na saúde.

"Pode sim impactar na qualidade de vida física, emocional, hormonal e até social dessa mulher, melhorando sua auto estima e toda sua qualidade de vida… por isso escutar e valorizar as queixas referentes a esse assunto é muito importante!", declara.

O prazer também é importante!

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), saúde sexual é um bem estar físico, emocional, mental e social em relação à sexualidade. Além dos aspectos reprodutivos, o termo também engloba a possibilidade de ter uma vida sexual agradável e segura, livre de coerção, discriminação e violência.

Em um artigo publicado no site de divulgação científica The Conversation , o gerontologista espanhol Joaquín Mateu Mollá defendeu que a atividade sexual traz ao menos cinco benefícios a quem realiza essa pratica com frequência.

Em entrevista à CARAS Brasil, a Dra. Ana Paula destaca a importância de manter o diálogo sobre a vida sexual com o companheiro (a): "É muito importante… ambos passam por fases de vida de formas diferentes e estar atentos um ao outro, e acima de tudo dispostos a manter essa conexão, respeitando suas demandas é fundamental". A ginecologista explica o impacto da rotina na vida sexual da mulher.

"Costumo dizer que a relação sexual da mulher começa no bom dia… diferente dos homens que são mais visuais, sensoriais… para as mulheres de uma maneira geral a carga do dia a dia, o cansaço, preocupação com filhos, rispidez no relacionamento, etc acaba interferindo de forma direta na libido", afirma.

A médica reforça que, conforme a mulher vai envelhecendo, em média a partir dos 45, naturalmente há uma tendência de queda hormonal fisiológica, o que pode impactar no desejo sexual da mulher, interferir na qualidade da relação sexual. Por isso destaca: "[É] importante estar sob acompanhamento médico na tentativa de minimizar esses impactos", finaliza a ginecologista.

