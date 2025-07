Fernanda Concon revela problema de saúde, e médica alerta sobre doença: 'Costuma causar'

Atriz de Carrossel, Fernanda Concon falou sobre rinite alérgica nas redes sociais e especialista explicou sintomas e cuidados com a condição crônica.

Fernanda Concon (22), intérprete da personagem Alícia da novela infantil do SBT Carrossel (2012), revelou nas redes sociais ter rinite alérgica. A atriz publicou um vídeo em seu perfil no Instagram em abril de 2024 e contou que estava com o nariz entupido pela alergia.

Para entender o que é essa doença que causa inflamação, CARAS Brasil entrevista a Dra. Brianna Nicoletti, médica alergista e imunologista, que explica que trata-se de uma condição crônica causada por uma resposta exagerada do sistema imunológico a partículas normalmente inofensivas, como ácaros da poeira, pólen ou pelos de animais.

"Ela não é uma infecção, como a gripe. Enquanto a gripe vem acompanhada de febre, dores no corpo e mal-estar geral, a rinite costuma causar espirros, nariz entupido, coriza clara e coceira no nariz, olhos e garganta, sem febre. É comum que os sintomas da rinite se repitam ou durem semanas, especialmente em ambientes com alérgenos", afirma.

Principais gatilhos da rinite alérgica:

• Ácaros da poeira doméstica (estão no ar e também são muito comuns em travesseiros, colchões, sofás)

• Pêlos de animais (principalmente gatos e cães)

• Fungos e mofo (presentes em locais úmidos e mal ventilados)

• Pólen (em algumas regiões do Brasil, como Sul e Sudeste, na primavera)

Lembrando que fumaça de cigarro, poluição do ar, ar frio e seco são irritantes das vias aéreas que agravam a rinite, mas não são causas de alergia. "A rinite alérgica pode surgir em qualquer idade, mas é mais comum na infância e adolescência. Estudos mostram que cerca de 30% das crianças no Brasil têm sintomas de rinite. Mas ela pode persistir na vida adulta ou até começar mais tarde, especialmente em pessoas com histórico familiar de alergias."

Como tratar e conviver com a rinite alérgica?

Segundo a especialista, o tratamento da rinite depende da gravidade e da frequência dos sintomas. Pode incluir o uso de medicamentos antialérgicos, lavagem nasal com soro fisiológico e, em alguns casos, imunoterapia (vacinas de alergia) que ajudam a dessensibilizar o organismo ao longo do tempo.

"A melhor forma de controlar a rinite é a combinação entre o uso correto das medicações e a redução da exposição aos alérgenos", orienta a Dra. Brianna.

Ela ainda destaca a importância da avaliação médica individualizada. "Nem todo mundo reage aos mesmos agentes. Por isso, testes alérgicos e acompanhamento especializado são fundamentais para indicar o melhor caminho de controle", conclui.

