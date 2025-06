Felipe Simas relembra sintomas antes de receber diagnóstico: 'Fiquei preocupado'

O ator Felipe Simas compartilhou um novo relato sobre sua saúde e relembrou um diagnóstico que recebeu após ser internado

O ator Felipe Simasusou as redes sociais neste domingo, 22, para compartilhar um novo relato sobre sua saúde. Em um vídeo publicado, ele relembrou a descoberta de neurite óptica, uma rara inflamação no nervo óptico. O ator chegou a ser internado em janeiro do ano passado após perceber algumas manchas no olho direito.

"Não sei se vocês lembram, mas, no ano passado, depois de uma semana exaustiva, eu cheguei em casa e a minha visão estava um pouco turva e coloração diferente. Fiquei preocupado, mas achei que fosse só cansaço. Fui descansar. Na manhã seguinte permanecia do mesmo modo. A Mari (Mariana Uhlmann, sua mulher) rapidamente me levou ao oftalmologista, que pediu um batalhão de exames. Fui internado e diagnosticado com neurite óptica", relembrou o ator.

"Num piscar de olhos, a vida pode mudar. Na época, eu não sabia, mas aqueles sintomas poderiam ser um sinal de NMOSD. Às vezes, achamos que nada vai acontecer com a gente. Aparecem alguns sintomas e, com a correria, deixamos por último o cuidado, a busca pelo diagnóstico", continuou ele.

"Fui para o oftalmologista e ela me indicou o neurologista podendo correr com a melhor solução para o meu diagnóstico. A NMOSD é uma doença rara e grave, mas a vida continua e uma nova história pode ser escrita. Ela pode até ser confundida com uma esclerose múltipla e precisamos ficar atentos e ter a certeza do diagnóstico", completou.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Felipe Simas (@felipessimas)

Quem é a esposa de Felipe Simas?

O ator Felipe Simas é casado com a influencer Mariana Uhlmann e tem três filhos, Joaquim, Maria e Vicente. A esposa dele, Mariana Uhlmann, é jornalista de formação, mas segue a carreira de influenciadora digital na internet.

Leia também: Fazendo novela na Globo, Felipe Simas surge pregando durante culto