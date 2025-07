Felipe Alves sofre queda fatal: médico explica quando pancadas na cabeça viram emergência

O cantor Felipe Alves morre após traumatismo craniano grave e neurologista detalha sinais de alerta e primeiros socorros

O cantor sertanejo Felipe Alves, da dupla com Raphael, morreu aos 24 anos na última segunda-feira (14), em Araguaína, no Tocantins. O artista estava internado em estado gravíssimo após cair da carroceria de uma caminhonete durante um acidente. A notícia foi confirmada nas redes sociais da dupla.

Segundo as informações, Felipe sofreu um traumatismo craniano grave e foi diagnosticado com edema cerebral, um inchaço no cérebro que pode evoluir rapidamente para um quadro irreversível. Apesar dos esforços da equipe médica, o jovem não resistiu.

Para esclarecer os riscos envolvidos em lesões na cabeça e como agir nesses casos, a CARAS Brasil conversou com o neurologista Dr. Matheus Trilico, que trouxe orientações fundamentais.

Alerta para sinais perigosos

Muitas pessoas minimizam impactos na cabeça por não sentirem dor na hora ou por acharem que não há gravidade. No entanto, segundo o neurologista, a avaliação médica é essencial mesmo quando os sintomas não são imediatos.

“Qualquer pancada significativa na cabeça merece avaliação médica, especialmente se houver perda de consciência, mesmo que momentânea”, alerta o especialista.

Ele destaca ainda que há sinais que indicam perigo, e que podem surgir minutos ou até horas após o impacto: “Outros sinais de alerta incluem: náuseas, vômitos, tontura persistente, confusão mental, dificuldade para falar ou caminhar. O período crítico são as primeiras 24-48 horas após o trauma.”

Como agir enquanto o socorro não chega?

Quando se suspeita de um traumatismo craniano, o que pode ser feito até a chegada do atendimento médico pode ser decisivo. O neurologista ressalta que a atenção nos primeiros minutos é crucial:

“Manter a vítima acordada e consciente através de conversas, não oferecer líquidos ou alimentos, evitar movimentar o pescoço e cabeça, e observar constantemente os sinais vitais.”

Outro ponto essencial, segundo o especialista, é evitar que a pessoa durma: “Não deixe a pessoa dormir nas primeiras horas após o trauma e chame imediatamente o serviço de emergência”, recomenda o médico.

Consequência trágica e lição de alerta

A morte de Felipe Alves levanta um sinal de alerta sobre os riscos silenciosos de pancadas na cabeça, que muitas vezes são subestimados. O neurologista reforça que agir rápido pode salvar vidas:

“O caso do cantor Felipe Alves reforça a importância do conhecimento sobre traumatismo craniano e da busca por atendimento médico imediato após qualquer lesão significativa na cabeça.”

Leia também: Médico explica tragédia responsável por morte de Felipe Alves: 'É o principal desafio'