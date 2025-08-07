Faustão: Hospital fala pela primeira vez sobre internação

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, está internado em um hospital de São Paulo aos 75 anos de idade

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, está sob cuidados médicos. Aos 75 anos de idade, ele foi internado em um hospital de São Paulo nesta semana.

Depois do início dos rumores, a equipe do Hospital Albert Einstein se pronunciou pela primeira vez sobre a saúde do comunicador e apenas confirmou que ele está no local. “A internação está confirmada”, informaram, mas sem mais detalhes sobre o quadro de saúde dele.

Procurada pela CARAS, a assessoria de imprensa da família de Faustão informou apenas que não há informações adicionais sobre a internação de Fausto Silva.

Os rumores sobre Faustão

Após a notícia de que Faustão está internado começar a circular na internet, o telejornal SBT News confirmou a presença dele no hospital e comentou que ele estaria sob cuidados médicos por causa de uma infecção na perna.

"O apresentador Faustão teve uma infecção na perna e precisou ser internado", disse o apresentador do telejornal. Então, o repórter entrou ao vivo com mais informações. "Ele está internado no Hospital Albert Einstein, que fica na região do Morumbi, zona sul de São Paulo. A expectativa é para a saída do boletim médico. Ele deu entrada aqui ontem com os familiares, inclusive com o João Silva, filho dele, que teria uma festa marcada para hoje na casa da família e cancelou este evento. A assessoria disse que ele teve apenas um pessoal e familiar, não deu detalhes sobre o caso", afirmaram.

Quem é Fausto Silva:

Nome completo e nascimento: Fausto Corrêa da Silva, nascido em 2 de maio de 1950, em Porto Ferreira, São Paul.

Início na carreira: Começou como radialista ainda jovem, depois virou repórter esportivo e também trabalhou como promotor de eventos antes de migrar para a televisão.

Perdidos na Noite: Liderou o programa irreverente Perdidos na Noite, exibido pela TV Gazeta, Record e Band entre 1984 e 1988, impondo seu estilo espontâneo e irreverente.

Domingão do Faustão: Apresentou o icônico dominical Domingão do Faustão na Globo por mais de três décadas (1989–2021), exclusivo em seu gênero.

Transição para a Band: Após deixar a Globo, estreou com o programa Faustão na Band (2022–2023), resgatando quadros como Cassetadas e mantendo seu estilo de entretenimento massivo.

Saúde frágil e cirurgias: Passou por um transplante de coração em agosto de 2023 e por um transplante de rim em fevereiro de 2024, ambos no Hospital Albert Einstein em São Paulo.

Alta e recuperação: Depois de enfrentar uma infecção, recebeu alta hospitalar e retomou rotina em casa.

João Silva sobre o rótulo de 'filho de Faustão'

João Silva estreia no dia 9 de agosto o Programa do João, agora no SBT, e durante a coletiva de imprensa nesta quinta-feira, 31, para falar sobre a atração, ele revelou se fica incomodado com o rótulo de 'filho de Faustão'.

Bastante sincero, o apresentador confessou que sente orgulho. "De forma alguma. Eu acho que é o maior orgulho. Todo mundo fala desse termo 'nepobaby', mas eu acho ótimo. Claro que as pessoas levam a palavra para o pejorativo, mas eu enxergo como motivo de orgulho", afirmou.

"Imagina desde criança você sair na rua e as pessoas falarem o quanto gostam do seu pai, admiram ele, é maravilhoso! Na escola, as pessoas tinham curiosidade sobre o meu pai. Eu sempre achei lindo, maravilho", acrescentou.

"Eu não me importo de forma alguma, mesmo sendo o apresentador João Silva, o filho do Faustão tem que ser para o resto da vida. É valorizar isso, tive a oportunidade e o privilégio de entrar na televisão e trabalhar com ele [na Band] por ser filho. É maravilhoso. Tem que aproveitar e fazer o que ama."