Faustão: Hospital fala pela primeira vez sobre internação

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, está internado em um hospital de São Paulo aos 75 anos de idade
O apresentador Fausto Silva, o Faustão, está sob cuidados médicos. Aos 75 anos de idade, ele foi internado em um hospital de São Paulo nesta semana.
Depois do início dos rumores, a equipe do Hospital Albert Einstein se pronunciou pela primeira vez sobre a saúde do comunicador e apenas confirmou que ele está no local. “A internação está confirmada”, informaram, mas sem mais detalhes sobre o quadro de saúde dele.
Procurada pela CARAS, a assessoria de imprensa da família de Faustão informou apenas que não há informações adicionais sobre a internação de Fausto Silva.
Após a notícia de que Faustão está internado começar a circular na internet, o telejornal SBT News confirmou a presença dele no hospital e comentou que ele estaria sob cuidados médicos por causa de uma infecção na perna.
"O apresentador Faustão teve uma infecção na perna e precisou ser internado", disse o apresentador do telejornal. Então, o repórter entrou ao vivo com mais informações. "Ele está internado no Hospital Albert Einstein, que fica na região do Morumbi, zona sul de São Paulo. A expectativa é para a saída do boletim médico. Ele deu entrada aqui ontem com os familiares, inclusive com o João Silva, filho dele, que teria uma festa marcada para hoje na casa da família e cancelou este evento. A assessoria disse que ele teve apenas um pessoal e familiar, não deu detalhes sobre o caso", afirmaram.
João Silva estreia no dia 9 de agosto o Programa do João, agora no SBT, e durante a coletiva de imprensa nesta quinta-feira, 31, para falar sobre a atração, ele revelou se fica incomodado com o rótulo de 'filho de Faustão'.
Bastante sincero, o apresentador confessou que sente orgulho. "De forma alguma. Eu acho que é o maior orgulho. Todo mundo fala desse termo 'nepobaby', mas eu acho ótimo. Claro que as pessoas levam a palavra para o pejorativo, mas eu enxergo como motivo de orgulho", afirmou.
"Imagina desde criança você sair na rua e as pessoas falarem o quanto gostam do seu pai, admiram ele, é maravilhoso! Na escola, as pessoas tinham curiosidade sobre o meu pai. Eu sempre achei lindo, maravilho", acrescentou.
"Eu não me importo de forma alguma, mesmo sendo o apresentador João Silva, o filho do Faustão tem que ser para o resto da vida. É valorizar isso, tive a oportunidade e o privilégio de entrar na televisão e trabalhar com ele [na Band] por ser filho. É maravilhoso. Tem que aproveitar e fazer o que ama."
