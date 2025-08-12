CARAS Brasil
  Faustão enfrenta transplantes em sequência e médico explica: 'O corpo inteiro sente o impacto'
Bem-estar e Saúde

Faustão enfrenta transplantes em sequência e médico explica: 'O corpo inteiro sente o impacto'

Em entrevista à CARAS Brasil, médico explica caso de Faustão e detalha riscos e consequências que podem exigir múltiplos transplantes no mesmo paciente

Dr. Raphael Boesche Guimarães
por Dr. Raphael Boesche Guimarães

Publicado em 12/08/2025, às 18h12

Faustão tem 75 anos - Reprodução/Instagram
Faustão tem 75 anos - Reprodução/Instagram

O apresentador Faustão (75), que passou por um transplante de coração em agosto de 2023, enfrentou, recentemente, dois novos desafios: transplante de rim e, posteriormente, de fígado. A sequência de cirurgias impressionou o público e levantou uma pergunta inevitável: afinal, é comum que um paciente precise de múltiplos transplantes em tão pouco tempo?

Segundo o cardiologista e intensivista Dr. Raphael Bosche Guimarães, em conversa com a CARAS Brasil, essa não é uma situação frequente, mas é algo possível na medicina.

“Um transplante de coração é um procedimento de grande porte, que exige do organismo um esforço enorme de adaptação. Em alguns casos, a função de outros órgãos já está comprometida antes mesmo da cirurgia, e o quadro pode se agravar no período pós-operatório.”

Como um transplante cardíaco pode levar a outros?

O especialista explica que existem mecanismos que podem levar à necessidade de novos transplantes: “Se o coração ficou doente por muito tempo antes da substituição, a circulação reduzida pode ter causado danos crônicos nos rins ou no fígado. Além disso, o uso de medicamentos imunossupressores, essenciais para evitar a rejeição do órgão, pode trazer efeitos colaterais, principalmente sobre os rins.”

Ele também alerta que, após uma cirurgia de alta complexidade, há maior risco de complicações: “O corpo inteiro sente o impacto. Mesmo quando o transplante cardíaco é bem-sucedido, o paciente continua em uma fase muito delicada de recuperação, e qualquer complicação pode afetar outros sistemas.”

Há vida após múltiplos transplantes?

Apesar da gravidade do quadro, Dr. Raphael lembra que o desfecho pode ser positivo: “Cada caso é único. O importante é reforçar que o acompanhamento médico rigoroso, a detecção precoce de problemas e o cuidado multidisciplinar são essenciais para prolongar a vida e preservar a função dos órgãos.”

O alerta que o caso Faustão traz?

Para o cardiologista, a trajetória do apresentador reforça uma lição importante: “O coração é o motor do corpo, mas ele depende do bom funcionamento de todo o sistema. Por isso, cuidar do coração desde cedo é também cuidar do resto do organismo.”

Dr. Raphael Boesche Guimarães

Dr. Raphael Boesche Guimarães (CRM: 33565) é médico cardiologista, com título de especialista pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Graduado em Medicina pela Faculdade de Medicina de Passo Fundo (2009), concluiu residência em Clínica Médica pela UFCSPA (2012) e em Cardiologia pelo Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul (2014), onde também obteve o título de mestre na área (2017) e atualmente cursa doutorado. Atua como pesquisador clínico em estudos internacionais e como médico intensivista no Instituto de Cardiologia do RS. É preceptor da residência médica em Cardiologia, além de integrar comissões científicas e ter vasta produção acadêmica publicada em periódicos nacionais e internacionais. 

