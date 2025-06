Famosos apostam em Ozempic e médico faz alerta: 'Distúrbios'

Celebridades como Jojo Todynho e Maya Massafera usaram Ozempic para ter 'shape perfeito'; em entrevista à CARAS, médico faz alerta sobre a medicação

Ozempic virou o queridinho das celebridades para obter o "shape perfeito". Porém, como toda a substância, tem seus riscos. Em conversa com a CARAS Brasil, o Dr. Wandyk Allison comentou sobre o que a substância pode trazer de benefícios e malefícios.

O especialista explica o que é a substância que virou trend no mundo das celebridades, com diversos nomes que já revelaram que usaram, como Jojo Todynho e Maya Massafera: "Ozempic (semaglutida) é um análogo do GLP-1, um hormônio que regula a glicose e o apetite. Ele age retardando o esvaziamento

gástrico, aumentando a sensação de saciedade e melhorando a resposta da insulina", explica.

Além disto, ele explica que existe uma dose recomendada para cada paciente e cada caso, como pacientes que tem diabete. No entanto, existe uma janela segura de uso: "A maioria dos guidelines internacionais recomenda não ultrapassar 2,4 mg por semana, sendo que doses acima disso aumentam risco de efeitos adversos graves".

Entre os benefícios estão a redução do apetite e da compulsão alimentar, perda de peso significativa, diminuição de risco cardiovascular e potencial redução de gordura visceral: "A maioria dos guidelines internacionais recomenda não ultrapassar 2,4 mg por semana, sendo que doses acima disso aumentam risco de efeitos adversos graves".

Quais riscos do abuso de Ozempic?

Abaixo, o Dr. Wandyk lista quais são os riscos ao exceder o uso da medicação:

Náuseas, vômitos e diarreia intensos;

Desidratação grave;

Risco de pancreatite aguda;

Risco de hipoglicemia, especialmente quando combinado com outros antidiabéticos;

Distúrbios gastrointestinais prolongados;

Comprometimento nutricional por falta de ingestão adequada de alimentos;

Distúrbios emocionais e comportamentais relacionados com o ciclo fome-restrição;

Em casos extremos: risco de retardo no esvaziamento gástrico crônico (gastroparesia).

O especialista em medicina integrativa e reposição hormonal também faz um alerta ao uso sem controle ou sem recomendação e acompanhamento: "O uso fora de indicação médica, por modismos de emagrecimento rápido, pode gerar desnutrição, déficit de micronutrientes e efeito rebote

(ganho de peso rápido após suspensão). “Ozempic não é um atalho fácil. É uma ferramenta terapêutica poderosa, mas que precisa ser usada com acompanhamento médico especializado, dentro de um protocolo que respeite a individualidade metabólica de cada paciente. Saúde e resultado com segurança sempre em primeiro lugar!”.

