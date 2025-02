Fabiano Menotti compara antes e depois após perder 40 kg e revela seu maior incentivo

O cantor Fabiano Menotti, que faz dupla com Cesar Menotti, usou as redes sociais para falar sobre o seu processo de emagrecimento

O cantor Fabiano Menotti, que faz dupla com Cesar Menotti, usou as redes sociais para falar sobre o seu processo de emagrecimento. Nesta quarta-feira, 26, ele mostrou o antes e depois de seu corpo após perder 40 kg.

O artista compartilhou detalhes de sua mudança de hábitos e contou que seu maior incentivo foi sua esposa, Gabriela Menotti. "Sempre me perguntam sobre eu ter dado uma 'murchada'. Já foram 40kg, fora o que ganhei de massa magra! É só o começo pra ir tentando sempre uma vida mais saudável, e confesso que está sendo maravilhoso... Meu maior incentivo: minha mulher mandou!", escreveu ele na legenda.

No vídeo compartilhado, ele contou detalhes do processo: "Primeiro, acompanhamento médico. Segundo, alimentação. Terceiro, a 'vacinazinha' [como Ozempic e Monjauro], que ajuda muito". Quarto, suplemento. E quinto, força física", detalhou ele, que contou também que faz uma hora de esteira após o treino de musculação.

Incentivo da esposa

Em um post fixado no perfil de Gabriela Menotti, feito em 2023, ela falou sobre o apoio ao marido. "Sempre o ajudei com minhas receitas em versões mais leves, com meu incentivo e exemplo de quem sempre amou treinar, mas mais ainda com 'meu silêncio'. Nunca cobrei, num passei sermão 'por querer o bem'... quem tem dificuldade com sobrepeso sabe que tem, sabe dos desdobramentos e não facilita nada o julgamento de quem não tem a mesma dificuldade. Porque não é simplista assim ('é só ter força de vontade), é um todo multifatorial", defendeu.

"Fabiano, por exemplo, sempre foi disciplinado em outras áreas que não sou e pude aprender com ele. Somos moldados, mesmo que aos poucos, uns pelos outros. Uma troca. Tenha paciência para entender que a sua facilidade seja talvez o mais difícil para o outro", refletiu.

