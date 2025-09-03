Fabiana Justus se arrepende de adiar cirurgia ocular e médico diz: 'Melhora qualidade de vida'

Em entrevista para CARAS Brasil, médico oftalmologista explica riscos e segurança do procedimento após desabafo de Fabiana Justus

Fabiana Justus abriu o coração com seus seguidores ao falar sobre um detalhe que ainda gera arrependimento em sua vida. Em tratamento de manutenção após um transplante de medula óssea, a influenciadora revelou que deixou de fazer uma cirurgia corretiva nos olhos por medo do procedimento. Agora, por conta do meu estado de saúde, precisa esperar para poder realizar.

Para entender melhor os riscos e benefícios desse tipo de cirurgia, a CARAS Brasil conversou com o oftalmologista Hallim Feres Neto, que trouxe detalhes importantes sobre segurança, resultados e cuidados.

Riscos e segurança da cirurgia ocular

Segundo o especialista, o receio de Fabiana é bastante comum: “Acho que esse receio é natural, e é por isso que uma avaliação detalhada é importante, não se deve banalizar o procedimento. A Fabiana se referia à cirurgia refrativa, que corrige miopia, astigmatismo, hipermetropia e presbiopia, é um procedimento extremamente seguro. Atualmente, com a tecnologia dos lasers mais modernos e cuidados adequados, os índices de sucesso são perto de 99,8%”, afirma.

Ele reforça que os riscos mais comuns são baixos e, em sua maioria, controláveis: “O risco mais comum é a possibilidade de olhos secos (que são preveníveis com a técnica SMILE), mais raramente infecções (que pode ser evitada com cuidados adequados e o uso correto dos colírios no pós-operatório), ‘haze’, que é uma cicatrização exagerada da córnea e que ocorre somente na técnica PRK – e pode ser prevenida com cuidados no intraoperatório e uso de óculos de sol no pós-operatório.”

Para o especialista, quando a cirurgia é bem indicada, as complicações graves são extremamente raras: “Hoje, com a escolha correta da técnica e quando o médico sabe até onde se pode ir e quando a cirurgia deve ser contraindicada, os riscos graves são tão incomuns que se pode dizer que chegam próximo a zero. Para a grande maioria das pessoas que preenchem os requisitos, o procedimento é muito seguro e traz uma melhora significativa na qualidade de vida.”

A cirurgia é definitiva?

Muitos pacientes têm dúvida se o resultado é permanente. O especialista explica: “Na maioria dos casos, sim, a cirurgia refrativa proporciona uma correção permanente. No entanto, embora a ação do laser seja permanente, enquanto estivermos vivos, nossos olhos continuam a se modificar e vão envelhecendo.”

Esse processo natural pode levar a novas necessidades no futuro: “Uma pessoa que operou a miopia aos 25 anos pode desenvolver a presbiopia (‘vista cansada’) após os 40, o que a fará precisar de óculos de perto (ou fazer um novo procedimento, como o Presbyond para corrigir a presbiopia). Além disso, em uma pequena parcela dos casos, o grau pode ter uma leve regressão ao longo dos anos, sendo necessário um retoque no procedimento ou o uso de óculos novamente.”

Idade ideal e cuidados antes e depois da cirurgia

De acordo com o oftalmologista, não existe apenas um fator determinante, mas alguns critérios são essenciais.

“A faixa etária mais comum para a cirurgia refrativa é entre 20 e 40 anos. O mais importante não é a idade cronológica, mas sim a estabilidade do grau, que idealmente não deve ter mudado nos últimos 12 meses. Além disso, paciente também precisa ter mais de 18 anos.”

Ele lembra que os avanços permitem resultados positivos em idades diferentes: “Mas isso está mudando, eu mesmo fiz a minha cirurgia para não precisar de óculos para perto aos 47 anos.”

