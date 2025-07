Fabiana Justus revela menopausa precoce: entenda quais são os sinais desta fase

Após enfrentar a leucemia mieloide aguda, a influenciadora Fabiana Justus está em remissão do câncer e falou sobre a menopausa precoce

A influenciadora digital Fabiana Justus, de 38 anos, contou que entrou na menopausa precoce por causa do tratamento contra a leucemia. Nas redes sociais, ela disse que seus médicos optaram na menopausa para proteger seus ovários. E a previsão é que ela fique nesta condição por, pelo menos, dois anos. Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista à Dra. Ana Paula Mondragón, médica especialista em Ginecologia e Obstetrícia pela Faculdade de Medicina de Jundiaí

O que é menopausa precoce e por que ela pode ser induzida?

A menopausa precoce ocorre quando os ovários deixam de funcionar antes dos 40 anos — e pode ser espontânea ou induzida, como em tratamentos contra o câncer. No caso de Fabiana, a interrupção da função ovariana foi provocada por medicamentos para 'adormecer' os ovários temporariamente, na tentativa de protegê-los da quimioterapia intensa. O objetivo é preservar a fertilidade.

Sintomas e impactos da menopausa precoce

A menopausa precoce não se resume ao fim do ciclo menstrual. A queda brusca na produção de estrogênio pode desencadear uma série de sintomas físicos e emocionais, como:

Ondas de calor intensas e sudorese noturna;

Insônia e alterações de humor;

Secura vaginal e dor durante o sexo;

Queda da libido;

Risco aumentado de osteoporose e doenças cardiovasculares

Existe tratamento?

O tratamento deve ser sempre individualizado, mas na grande maioria a estratégia é a reposição hormonal com estrogênio e progesterona a depender de cada caso: "Mas vale lembrar que para todas é indicado a realização de mudanças no estilo de vida: atividade física, alimentação balanceda, suporte psicológico, abandono do tabagismo e controle do estresse", finaliza a ginecologista ao avaliar casos semelhantes ao da influenciadora Fabiana Justus.

