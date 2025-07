Fabiana Justus revela menopausa precoce e médica alerta para os sinais: 'Vão além...'

Em remissão do câncer, a influenciadora digital Fabiana Justus revelou que entrou na menopausa precoce e confessou o motivo; confira

A influenciadora digital Fabiana Justus, de 38 anos, contou que entrou na menopausa precoce por causa do tratamento contra a leucemia. Nas redes sociais, ela disse que seus médicos optaram na menopausa para proteger seus ovários. E a previsão é que ela fique nesta condição por, pelo menos, dois anos.

O que diz a médica?

Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista à Dra. Ana Paula Mondragón, médica especialista em Ginecologia e Obstetrícia pela Faculdade de Medicina de Jundiaí e especialista em Medicina Fetal pelo Centro de Estudos Fetus. Ela responde sobre a menopausa precoce.

"É a parada definitiva da menstruação e se fala que a mesma é precoce quando ocorre antes dos 40 anos de idade. A causa mais frequente é a falência ovariana prematura (FOP) mas as causas podem ser desconhecidas ou estar relacionada a genética, doenças autoimunes, iatrogênicos (como quimioterapia ou radioterapia) ou infecciosos", declara.

Números que chamam a atenção

Conhecida popularmente como menopausa precoce, é uma questão que tem impactado diretamente a qualidade de vida de cerca de 30 milhões de mulheres no Brasil, 7,9% da população feminina, conforme apontam dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) . Por isso, a Dra. Ana Paula alerta para os sinais.

"Este momento da vida da mulher pode se manifestar por uma série de sinais que vão além da simples interrupção do ciclo menstrual. As queixas mais comuns incluem irregularidade do ciclo menstrual (aumento do fluxo, redução do fluxo ou até a ausência total), ondas de calor predominantemente no tronco e cabeça, sudorese noturna, redução da libido, aumento ou dificuldade de perda de peso, secura vaginal, alterações de humor (irritabilidade, ansiede ou até depressão), insônia, redução da memória entre outros", avalia.

Existe tratamento?

O tratamento deve ser sempre individualizado, mas na grande maioria a estratégia é a reposição hormonal com estrogênio e progesterona a depender de cada caso: "Mas vale lembrar que para todas é indicado a realização de mudanças no estilo de vida: atividade física, alimentação balanceda, suporte psicológico, abandono do tabagismo e controle do estresse", finaliza a ginecologista ao avaliar casos semelhantes ao da influenciadora Fabiana Justus.

Leia mais em: Médico alerta para crise enfrentada por Fabiana Justus: 'Alimentação pode influenciar'

CONFIRA UMA PUBLICAÇÃO RECENTE DA INFLUENCIADORA DIGITAL FABIANA JUSTUS NAS REDES SOCIAIS: