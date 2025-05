A influencer e empresária Fabiana Justus compartilha o antes e o depois do corpo após se dedicar por um ano nos exercícios físicos

Nesta segunda-feira, 26, a empresária Fabiana Justus, de 38 anos, publicou, nos stories de seu perfil no Instagram, duas fotos em que mostou o antes e o depois de seu corpo . Isso porque os registros foram tirados com um ano de diferença. A primeira, foi tirada em junho do ano passado, já a segunda, em maio deste ano, após a influencer se dedicar nos exercícios físicos: "Adoro ver minha evolução nesse ano", celebrou.

A filha do empresário Roberto Justus ainda reforçou: "Impressionante como desde quando comecei a fazer exercícios, a minha disposição, meu físico e minha mente mudaram completamente! Tenho muito orgulho dessa minha nova medula, viu?! Amo ela com todas as minhas forças", disse ela, que apareceu nas fotos usando um conjunto fitness.

Confira, abaixo, o antes e o depois:

Fabiana Justus mostra evolução corporal - Foto: Reprodução / Instagram

Fabiana Justus mostra evolução corporal - Foto: Reprodução / Instagram

Reação no corpo após transplante

Há alguns dias, Fabi contou que teve uma reação após o transplante de medula óssea realizado em março de 2024. A influencer, que está em remissão do câncer, disse que está bem.

"Fiquei com um GVHD [doença enxerto contra hospedeiro]. É como se fosse assim: a medula ataca partes do corpo do receptor da medula [transplantada], porque ela entra no corpo e não reconhece onde ela está, por mais compatível que a medula seja", disse Fabi.

Embora a medula do seu doador fosse 100% compatível com a dela, Fabi relatou que a reação é algo normal:"É superesperado, é normal. Os meus médicos sabiam que isso poderia acontecer. Uma forma de controlar isso é tomando corticoide. Ele 'acalma' esse GVHD, só que são doses altas e quando você toma em doses altas, o corpo sente de várias maneiras", explicou.

Leia também: Médico explica reação no corpo de Fabiana Justus após transplante: 'É uma complicação'