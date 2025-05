As filhas do empresário Roberto Justus, as influenciadoras Fabiana Justus e Rafaella Justus, mostram os músculos em foto tirada no espelho

Neste sábado, 3, a influenciadora Fabiana Justus publicou, nos stories de seu perfil no Instagram, uma nova foto ao lado da irmã, Rafaella Justus. Isso porque as filhas do empresário Roberto Justus treinaram juntas e decidiram mostrar a boa forma após a atividade física.

Na imagem, as duas aparecem em uma foto tirada em frente ao espelho. De looks compostos por top esportivo e shorts, elas flexionaram um dos bíceps para exibir os músculos: "Dobradinha, personal e cardio", escreveu Fabi, recuperada do diagnóstico de leucemia mieloide aguda, na imagem.

Fabi é filha de Roberto Justus com Sacha Chryzman. Rafaella, é fruto do relacionamento do empresário com Ticiane Pinheiro. As duas estão em uma das propriedades do pai para a a celebração pós-renovação de votos de casamento entre ele e a influencer Ana Paula Siebert. Com ela, Justus tem Vicky, de quatro anos.

Roberto também é pai de Ricardo, com Sacha Chryzman, e Luiza, com a empresária, Gisela Prochaska.

Fabiana Justus e Rafaella Justus treinam juntas neste sábado, 3 - Foto: Reprodução / Instagram

Lua de mel com companhias inusitadas

Nesta sexta-feira, 2, Ana Paula Siebert, de 37 anos, deu detalhes sobre a segunda lua de mel com Roberto Justus, de 70. O casal renovou os votos na última quarta-feira, 30, em celebração aos 10 anos da união e ao aniversário do empresário.

Em vídeo, publicado nos stories do perfil dela no Instagram, Siebert disse que o casal irá curtir o momento com familiares e amigos.

"O pai também está na lua de mel também?", questionou um amigo. "Lógico! A lua de mel do Roberto com a Ana Paula é assim. Com o sogro, a sogra, a madrasta, com amigos, os netos, o fotógrafo, a Vicky, o coelho, os cachorros", replicou Siebert.

E detalhou: "A família toda na lua de mel [risos]".

Fabi e Rafa Justus se arrumam para renovação de votos do pai

Antes da festa de renovação dos votos de casamento, Fabiana Justus compartilhou um vídeo em que se preparara com a irmã, Rafaella Justus, para o evento. "Começando a me arrumar para o 'recasamento' do meu pai e da Paula e hoje ele também faz 70 anos", disse no registro.

Fabi, então, puxou a irmã caçula, Rafa, para o vídeo: "Rafa está aqui comigo. Minhas filhas também vão se arrumar, porque vão entrar de daminhas. Estamos começando", disse. Confira!

