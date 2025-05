'Extremamente grave': diagnóstico fatal de Nana Caymmi acende sinal de alerta, revela médico

Causa da morte da cantora Nana Caymmi tem fatores de risco revelados por médico

A música brasileira perdeu uma de suas vozes mais emblemáticas com a morte de Nana Caymmi, aos 84 anos, no Rio de Janeiro. Filha de Dorival Caymmi, Nana marcou gerações com sua interpretação intensa e carreira sólida. A causa da morte foi revelada como disfunção de múltiplos órgãos — um termo técnico que, segundo especialistas, representa uma das condições mais graves que podem acometer o organismo humano.



Para entender melhor o que leva à falência de múltiplos órgãos, a CARAS Brasil conversou com o cardiologista e clínico geral Dr. Elzo Mattar, que explicou o quadro clínico e seus desdobramentos.



“A disfunção de múltiplos órgãos, ou falência de múltiplos órgãos, é quando o corpo começa a perder progressivamente a função de sistemas vitais — como rins, pulmões, fígado e coração — ao ponto de não conseguir mais manter o equilíbrio necessário à vida. É uma condição extremamente grave, que geralmente acontece em pacientes que já estão debilitados, com doenças crônicas ou em idade avançada”, afirma o médico.



No caso de Nana Caymmi, a internação em uma clínica no Rio de Janeiro para tratamento de saúde já apontava para um quadro delicado. A progressão para falência de órgãos é frequentemente o estágio final de uma cascata de complicações clínicas.



“Essa disfunção pode ser causada por infecções generalizadas (como sepse), doenças cardíacas descompensadas, problemas renais crônicos, ou até mesmo por doenças respiratórias graves. Quando mais de um sistema começa a falhar, o corpo não consegue mais compensar. É como se o organismo estivesse esgotado”, explica Dr. Mattar.



A idade é um fator importante. Segundo o cardiologista, o envelhecimento natural do corpo reduz a reserva funcional dos órgãos, o que significa que qualquer agressão ao organismo — mesmo que inicialmente tratável — pode ter consequências muito mais graves em idosos.



“Aos 83 anos, como era o caso da Nana Caymmi, o corpo já está naturalmente mais vulnerável. E se essa pessoa tem histórico de doenças cardíacas, diabetes, pressão alta, ou já passou por infecções repetidas, o risco de uma falência múltipla aumenta consideravelmente”, completa.



O médico também alerta que, embora o termo pareça técnico e distante, ele representa um processo comum no desfecho de diversas doenças graves, e por isso precisa ser encarado com seriedade. “Muitas vezes as pessoas acham que a falência de múltiplos órgãos acontece ‘do nada’, mas geralmente ela é o resultado de um histórico de saúde acumulado. Por isso, cuidar da saúde de forma preventiva, manter controle de doenças como hipertensão, diabetes, colesterol, e fazer acompanhamento médico regular, principalmente a partir dos 60 anos, é fundamental.”