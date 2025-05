Exposição de família de Huck e Angélica pode ter consequências, alerta especialista

Na última semana, Angélica e Luciano Huck foram envolvidos em uma grande polêmica nas redes sociais após uma confusão com o filho Benício Huck

Discreta em relação à sua vida pessoal, Angélica (51) usou suas redes sociais para se pronunciar, na última terça-feira (6), a respeito de uma polêmica envolvendo sua família. Dias antes, Duda Guerra (16), namorada de Benício Huck (17), se desentendeu com outra influenciadora digital e colocou em jogo sua relação com a família de Luciano Huck (53). Os herdeiros dos comunicadores, que sempre mantiveram discrição em relação à privacidade, sofreram uma mudança drástica na rotina familiar.

Em entrevista à CARAS Brasil, Cintia Castro fala sobre a mudança repentina na dinâmica da família de Luciano Huck. "A chave está na reconstrução intencional de limites. Isso envolve comunicar com firmeza e afeto quais são os limites de exposição aceitáveis — inclusive com pessoas próximas", explica.

Pouco depois de Angélica se pronunciar em suas redes sociais, Duda Guerra apagou as publicações com Benício Huck em seu perfil e deixou de seguir os ex-sogros. O motivo? O filho do casal teria colocado um fim no relacionamento com a influenciadora digital. Em seu relato, a apresentadora confessou que estava "preocupada e atenta" com a situação, principalmente por ser uma pessoa "que passou boa parte da vida sob os olhos do público".

A psicanalista aponta que, diante da polêmica, a família da artista pode seguir alguns passos para evitar novas exposições públicas, principalmente envolvendo a vida privada. "É necessário também criar um 'espaço de refúgio' longe das redes sociais, com atividades offline que reforcem a identidade da família longe dos holofotes", destaca.

"Além disso, vale investir em acolhimento psicológico para os filhos, mediação familiar quando necessário e um retorno às rotinas que favoreçam o bem-estar, como rituais de convívio sem telas, prática de autocuidado e, sobretudo, silêncio. O silêncio estratégico é, às vezes, a mais poderosa forma de autocuidado emocional", conclui.

À CARAS Brasil, a especialista ainda destaca que situações como a da família da artista podem gerar uma série de consequências: "A superexposição digital atua como uma lupa emocional: ela amplifica tudo. Para celebridades, essa visibilidade constante pode criar um cenário de hipervigilância psíquica, onde cada gesto é interpretado, julgado e compartilhado — muitas vezes fora de contexto".

"Isso pode gerar ansiedade antecipatória, queda de espontaneidade e uma sensação crônica de invasão, o que impacta o bem-estar emocional e pode levar a quadros de estresse, exaustão emocional e até sintomas depressivos. Em famílias públicas, a perda da privacidade não afeta só o indivíduo famoso, mas todos ao seu redor", finaliza.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Angelica (@angelicaksy)

Leia também: Especialista alerta sobre exposição de Angélica e Luciano Huck: 'Involuntária'