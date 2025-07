Explante de silicone: riscos, cuidados e por que mais mulheres buscam retirar as próteses

Procedimento está em alta, mas exige atenção para evitar complicações à saúde física e emocional

A retirada das próteses de silicone, conhecida como explante mamário, tem sido cada vez mais comentada tanto por celebridades quanto por mulheres anônimas. Recentemente, o caso da atriz Suzana Alves, que decidiu remover as próteses de seus seios, reacendeu o debate sobre os motivos que levam tantas mulheres a buscarem essa cirurgia. De acordo com especialistas, embora muitas façam o procedimento por razões estéticas ou bem-estar físico, é fundamental compreender todos os riscos e implicações médicas envolvidos antes de decidir.

A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) aponta que há um aumento constante na procura pelo explante. Diversos fatores impulsionam essa tendência, incluindo sintomas como dor, inflamação crônica, contratura capsular — que ocorre quando há endurecimento ao redor do implante — e preocupações relacionadas à chamada Doença do Silicone. Apesar de ainda não haver consenso científico absoluto sobre essa condição, muitas mulheres relatam sintomas como cansaço, dores articulares e queda de cabelo, o que as leva a considerar a retirada das próteses.

O procedimento de retirada das próteses, embora seja geralmente seguro, envolve riscos inerentes a qualquer cirurgia, como sangramento, infecção, assimetrias no resultado e a necessidade de cirurgias complementares para corrigir a flacidez da pele após a remoção dos implantes. A recuperação varia bastante, dependendo do tamanho das próteses, das características do tecido mamário e do estado geral de saúde da paciente.

Além das questões físicas, o impacto emocional do explante pode ser significativo. Algumas mulheres sentem alívio físico e psicológico depois da retirada, enquanto outras enfrentam desafios emocionais para se adaptar à nova imagem corporal. Por isso, especialistas recomendam não apenas avaliação médica cuidadosa, mas também apoio psicológico, sobretudo nos casos em que a autoestima está fortemente ligada ao volume mamário.

Dados internacionais indicam que o movimento pelo explante também cresce por motivações estéticas, ligadas à busca por um visual mais natural e ao desejo de manter o corpo livre de substâncias consideradas estranhas. Nas redes sociais, relatos de mulheres que compartilham detalhes sobre suas cirurgias e recuperação ajudam a aumentar a conscientização e oferecem suporte emocional a outras pessoas interessadas no tema.

Para aquelas que estão pensando em realizar o explante, a principal recomendação dos especialistas é buscar um cirurgião plástico habilitado e membro da SBCP, realizar todos os exames necessários e ter conversas francas sobre expectativas e possíveis resultados. É fundamental compreender que a retirada do silicone pode não resolver automaticamente todos os sintomas relatados, sendo uma decisão que precisa ser muito bem esclarecida.

