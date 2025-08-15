Ex-The Voice exibe mudanças no corpo 1 ano após bariátrica; veja antes e depois

A cantora Aila Menezes, ex-participante do 'The Voice Brasil, compartilhou registros de seu corpo um ano após a cirurgia bariátrica
A cantora Aila Menezes, ex-participante do 'The Voice Brasil' em 2013, compartilhou nas redes sociais nesta quinta-feira, 14, registros de seu corpo um ano após a cirurgia bariátrica. No vídeo, ela aparece de top e calcinha e falou com sinceridade sobre as transformações que passou após o procedimento.
Na publicação, ela falou sobre as consequências da perda de peso. "Vocês estão vendo exatamente como está o meu corpo. E a tão temida flacidez, ela existe, ela é real. Confesso que tive muitas inseguranças antes de fazer a cirurgia, muitos medos porque as pessoas falam pra gente milhares de coisas sobre a cirurgia e os resultados", contou a cantora.
Apesar dos comentários que ouviu, ela contou que não se arrepende da decisão. "E hoje, depois de um ano, tenho convicção de que foi a decisão mais assertiva da minha vida. O melhor que eu poderia fazer por mim naquele momento", declarou.
Em seguida, falou sobre amor próprio. "Eu ficava me perguntando: 'Meu Deus, será que depois da cirurgia, quando eu começar a perder peso, eu vou continuar me amando? Será que eu vou conseguir me enxergar no espelho e continuar amando o meu corpo da forma que eu amo?' E a resposta é sim", declarou.
"Eu me amava na outra versão e sigo me amando muito. E isso não é sobre meu corpo. É sobre minha capacidade de me amar independentemente de como eu esteja", declarou Aila, que complementou na legenda: "1 ANO DE CIRURGIA BARIÁTRICA. Sem filtros, sem efeitos, e muitas confissões! Que orgulho de mim, da minha coragem, e das minhas transformações."
Nos comentários, os fãs deixaram elogios. "Você é incrível, quanto orgulho", disse uma. "Um ano já né?! Tá linda como sempre viu", falou outra. "As mudanças que a gente decide fazer em nosso corpo, tem que ser com foco principal no amor próprio e na nossa saúde..Você é uma referência", opinou uma terceira pessoa.
