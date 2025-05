Ex-presidente dos EUA, Joe Biden descobre câncer agressivo

Aos 82 anos, o ex-presidente dos EUA Joe Biden é diagnosticado com câncer que já está com metástase. Entenda qual é o tumor

O ex-presidente dos Estados Unidos Joe Biden está com câncer. Neste domingo, 18, a equipe dele informou que o político foi diagnosticado com câncer de próstata com metástase nos ossos .

O tumor da próstata dele está no estágio 9, que aponta que é agressivo - isso porque a escala deste tipo de doença vai até o estágio 10. O diagnóstico dele foi feito na sexta-feira, 16, após sentir um pequeno nódulo e outros sintomas urinários.

No momento, Biden e sua família analisam as opções de tratamento junto com os médicos para que possam buscar uma solução para o caso dele. "Embora isso represente uma forma mais agressiva da doença, o câncer parece ser sensível a hormônios, o que permite um controle eficaz", informou a equipe dele.

Vale lembrar que Joe Biden tentou disputar as eleições de 2024 contra Donald Trump, mas os questionamentos sobre sua idade e saúde fizeram com que ele desistisse da corrida eleitoral. Ele foi substituído por Kamala Harris. Porém, Trump se deu bem na votação e é o novo presidente dos EUA.

O que é câncer de próstata?

De acordo com Ministério da Saúde do Brasil, o câncer de próstata é um “tumor que afeta a próstata, glândula localizada abaixo da bexiga e que envolve a uretra, canal que liga a bexiga ao orifício externo do pênis”. Este é o tipo de câncer mais frequente em homens e o diagnóstico é feito por meio do exame de toque retal e biópsia.

A publicação ainda informou que este tipo de doença costuma ter o crescimento lento e sem sinais, e pode se espalhar para outros órgãos do corpo. Os principais sintomas envolvem dificuldade para urinar, sangue na urina, diminuição do jato da urina e necessidade de urinar mais vezes. O risco da doença aumenta com o avançar da idade, o histórico familiar e o sobrepeso.

O tratamento do câncer de próstata pode envolver cirurgia, radioterapia e tratamento hormonal.

Leia também: Saiba o que Joe Biden disse em sua carta de desistência da corrida eleitoral