Ex-presidente Dilma Rousseff é internada na China após mal-estar

A ex-Presidente do Brasil Dilma Rousseff, de 77 anos, está internada em um hospital em Xangai, na China, desde sexta-feira, 21

A ex-Presidente do Brasil, Dilma Rousseff, de 77 anos, está internada em um hospital de Xangai, na China, desde a última sexta-feira, 21 . Isso porque a atual presidente do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), conhecido como Banco dos BRICS, apresentou pressão alta, vômito e tontura . A internação foi confirmada pelo Shanghai East International Medical Center, onde a política segue em recuperação.

Quadro de saúde

Segundo funcionários do hospital à Quem, Dilma está estável e apresentando "melhora contínua" desde a admissão à clínica. De todo modo, Rousseff precisou cancelar sua participação na reunião de ministros da Fazenda e presidentes de bancos centrais dos países do BRICS, que acontece em Cape Town, na África do Sul. As informações da internação foram divulgadas em primeira mão pela Folha de S. Paulo.

Segundo fontes próximas, a expectativa é que Dilma receba alta na terça-feira, 25, já que exames preliminares não indicaram nenhuma condição grave.

Dilma, que foi Presidente do Brasil de 2011 a 2016, vive na China há mais de um ano e meio, data em que assumiu a presidência do NDB, o banco dos BRICS. O cargo, rotativo entre os países membros, teria um mandato válido até julho de 2025.

No entanto, o governo brasileiro negociou com outros países do bloco uma prorrogação de cinco anos para que Dilma permaneça no comando da entidade até 2030. A partir de julho, ela passará a se reportar diretamente ao presidente da Rússia, Vladimir Putin.

Leia também: Neta de Lula cita a própria filha ao defender atitude do avô