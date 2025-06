Ex-nora de Preta Gil comenta novo tratamento contra o câncer da cantora

A modelo Laura Fernandez, ex-nora de Preta Gil, destacou a esperança da família em tratamento experimental contra o câncer nos EUA

A modelo Laura Fernandez, ex-nora de Preta Gil, faz parte da lista de pessoas com quem a cantora pode contar em qualquer situação. A jovem abriu o coração ao falar sobre a rede de apoio da artista e destacou a esperança da família no tratamento experimental contra o câncer.

Para quem não sabe, Preta está em Washington, nos Estados Unidos, e deve iniciar a nova etapa em sua batalha contra a doença ainda nesta terça-feira, 10. A herdeira de Gilberto Gil desembarcou em Nova York em maio deste ano.

Recentemente, Laura também esteve no local prestando apoio à ex-sogra. "Eu a visitei em Nova York, passei um tempo lá com ela. Ela tem uma rede de apoio muito incrível. Os amigos são muito parceiros. Ela é uma pessoa muito amada e muito forte. Estamos muito esperançosos com este novo tratamento ", declarou ela em entrevista à 'Quem'.

" Vai dar tudo certo. Ela é muito guerreira, merece muita saúde e muita felicidade ", completou Laura Fernandez. Apesar do fim do casamento com Francisco Gil, filho de Preta, a modelo mantém uma ótima amizade com a cantora e toda sua família.

Filho de Preta Gil está com a mãe nos EUA

Na última segunda-feira, 9, Preta Gil fez uma nova aparição nas redes sociais do filho, Francisco Gil. A artista, que está em Washington, capital dos Estados Unidos, para passar por um tratamento experimental contra o câncer, posou durante um passeio de carro.

Na imagem compartilhada, ela aparece no carro ao lado da tia, Maria Gil, e de sua amiga, Ju de Paulla. E Francisco, que é filho da artista com Otávio Muller, está sentado no banco do motorista do carro de sete lugares.

Ainda na última semana, Francisco publicou uma foto descontraída de Preta, registrada durante um passeio em um dia ensolarado. O jovem mostrou que 'flagrou' a mãe sorridente enquanto ela caminhava junto com as amigas; confira o registro!

