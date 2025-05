Ex-musa do Fantástico, Isadora Ribeiro, agradece a filha médica após ser curada de doença

A atriz Isadora Ribeiro surge curtindo o dia de sol em uma piscina nesta sexta-feira, 9, após receber diagnóstico e precisar ficar de cama

Nesta sexta-feira, 9, a ex-musa de abertura do Fantástico, da TV Globo, Isadora Ribeiro, posou usando maiô em uma piscina após se recuperar de um quadro de Influenza. Na ocasião, a atriz, de 59 anos, precisou ficar ser acompanhada por um profissional de saúde e ficar de cama. A modelo, inclusive, contou que foi a própria filha, a médica Maria Sampaio, quem a curou da enfermidade.

"Sol, água e gratidão! Já estou quase 100% recuperada e me sentindo renovada. Gratidão pelos remédios assertivos receitados pela minha amada filha. Gratidão por cada palavra de atenção e carinho que vocês escreveram e me fortaleceram, e gratidão a Deus, todo-poderoso que ouviu minhas orações e me restabeleceu rápido", escreveu na legenda da publicação.

Isadora fez uma recente participação em Beleza Fatal, novela da Max, como Georgette.

Influenza

De acordo com o Ministério da Saúde, a gripe "é uma infecção aguda do sistema respiratório, provocado pelo vírus da influenza, com grande potencial de transmissão."

Os tipos de vírus influenza/gripe são A, B, C e D. Sendo A e B responsáveis por epidemias sazonais, além de que o vírus influenza A é responsável pelas grandes pandemias.

Alguns casos podem apresentar complicações, como em indivíduos com doença crônica, idosos e crianças menores de dois anos, o que acarreta elevados níveis de morbimortalidade. A vacinação é a forma mais eficaz de prevenção contra a gripe e suas complicações.

Isadora Ribeiro surge sangrando e revela acidente

Recentemente, Isadora Riberio surgiu com a testa sangrando em um vídeo publicado em suas redes sociais e relatou o ocorrido. Isso porque ela se acidentou no porta-malas do carro ao guardar as compras do supermercado.

"Fui colocar umas compras no porta malas, e o carro estava meio inclinado e a porta veio com muita força na minha cabeça. Estou sangrando, o segurança foi buscar gelo porque está doendo muito", expôs.

"Um susto que poderia ter sido pior. Hoje, ao colocar as compras no porta malas, o carro, que estava inclinado em uma rampa, fez a tampa descer com tudo… direto na minha cabeça. O impacto foi forte, abriu um corte e me fez repensar como, em segundos, algo simples pode se tornar perigoso. Fiquem atentos aos detalhes. Às vezes, é neles que mora o risco. Graças a Deus estou bem, mas compartilho esse momento como alerta. Cuidem-se", concluiu.

