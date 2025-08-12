Ex-jogador Raí passa por cirurgia e mostra foto no hospital com as filhas

O ex-jogador de futebol Raí exibiu uma foto no hospital após passar por uma cirurgia e recebe o apoio de amigos famosos

O ex-jogador de futebol Raí surpreende os internautas nesta terça-feira, 12, ao revelar que passou por uma cirurgia. O atleta contou que precisou colocar uma prótese no quadril e está se recuperando bem.

Para tranquilizar os fãs, ele compartilhou uma foto no quarto do hospital. Na imagem, ele apareceu na cama do quarto e rodeado pelas filhas, Emanuella, Raíssa e Noáh.

“Saindo da cirurgia. Prótese de quadril. Correu tudo bem”, disse ele na imagem. Inclusive, vários amigos famosos fizeram comentários carinhosos para apoiá-lo neste momento. “Boa recuperação”, disse Sarah Oliveira. “Que corra tudo bem e breve! Beijos querido”, declarou Regina Casé. “Breve recuperação irmão”, comentou Samuel Rosa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Raí (@rai10oficial)

Tudo o que você precisa saber sobre Raí:

Carreira Profissional

Nome completo: Raí Souza Vieira de Oliveira

Data de nascimento: 15 de maio de 1965

Naturalidade: Ribeirão Preto, SP

Posição: Meia

Clubes: Botafogo-SP (1984–1985, 1987), Ponte Preta (1986), São Paulo FC (1987–1993, 1998–2000) e Paris Saint-Germain (1993–1998).

Conquistas e Destaques

São Paulo FC: Campeonato Brasileiro: 1991, Campeonato Paulista: 1989, 1991, 1992, 1998, 2000, Copa Libertadores da América: 1992, 1993, Copa Intercontinental: 1992

Paris Saint-Germain: Copa da França: 1994–95, 1997–98, Copa da Liga Francesa: 1994–95, 1997–98, Recopa Europeia: 1995–96

Seleção Brasileira: Copa do Mundo FIFA: 1994 e Jogos Pan-Americanos: Ouro em 1987

Pós-Carreira e Atividades Sociais

Fundação Gol de Letra: Co-fundador com o ex-jogador Leonardo, a fundação promove a educação integral de crianças e jovens por meio do esporte e da cultura.

Atletas pela Cidadania: Organização criada em 2006 para defender causas sociais e políticas públicas no Brasil.

Mestrado em Política Pública: Concluído em 2024 no Instituto Sciences Po, em Paris.

Diretor Executivo de Futebol do São Paulo FC: Atuou de 2017 a 2021.

Família e Vida Pessoal

Irmão: Sócrates, ícone do Corinthians e da Seleção Brasileira.

Pais: Raimundo (três vezes formado na faculdade) e Dona Guiomar.

Filhos: Raí foi pai aos 17 anos e avô aos 33. Ele tem 3 filhas.

Raí é amplamente reconhecido por sua habilidade técnica, visão de jogo e liderança tanto dentro quanto fora dos campos. Sua trajetória é marcada por conquistas esportivas e um forte compromisso com causas sociais, consolidando-o como uma referência no esporte brasileiro.