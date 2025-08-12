CARAS Brasil
  Ex-jogador Raí passa por cirurgia e mostra foto no hospital com as filhas
Bem-estar e Saúde / Recuperação

Ex-jogador Raí passa por cirurgia e mostra foto no hospital com as filhas

O ex-jogador de futebol Raí exibiu uma foto no hospital após passar por uma cirurgia e recebe o apoio de amigos famosos

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 12/08/2025, às 20h30

Raí exibe foto no hospital
Raí exibe foto no hospital - Foto: Reprodução / Instagram

O ex-jogador de futebol Raí surpreende os internautas nesta terça-feira, 12, ao revelar que passou por uma cirurgia. O atleta contou que precisou colocar uma prótese no quadril e está se recuperando bem.

Para tranquilizar os fãs, ele compartilhou uma foto no quarto do hospital. Na imagem, ele apareceu na cama do quarto e rodeado pelas filhas, Emanuella, Raíssa e Noáh.

Saindo da cirurgia. Prótese de quadril. Correu tudo bem”, disse ele na imagem. Inclusive, vários amigos famosos fizeram comentários carinhosos para apoiá-lo neste momento. “Boa recuperação”, disse Sarah Oliveira. “Que corra tudo bem e breve! Beijos querido”, declarou Regina Casé. “Breve recuperação irmão”, comentou Samuel Rosa.

Tudo o que você precisa saber sobre Raí:

Carreira Profissional

  • Nome completo: Raí Souza Vieira de Oliveira
  • Data de nascimento: 15 de maio de 1965
  • Naturalidade: Ribeirão Preto, SP
  • Posição: Meia
  • Clubes: Botafogo-SP (1984–1985, 1987), Ponte Preta (1986), São Paulo FC (1987–1993, 1998–2000) e Paris Saint-Germain (1993–1998). 

Conquistas e Destaques

  • São Paulo FC: Campeonato Brasileiro: 1991, Campeonato Paulista: 1989, 1991, 1992, 1998, 2000, Copa Libertadores da América: 1992, 1993, Copa Intercontinental: 1992
  • Paris Saint-Germain: Copa da França: 1994–95, 1997–98, Copa da Liga Francesa: 1994–95, 1997–98, Recopa Europeia: 1995–96
  • Seleção Brasileira: Copa do Mundo FIFA: 1994 e Jogos Pan-Americanos: Ouro em 1987

Pós-Carreira e Atividades Sociais

  • Fundação Gol de Letra: Co-fundador com o ex-jogador Leonardo, a fundação promove a educação integral de crianças e jovens por meio do esporte e da cultura.
  • Atletas pela Cidadania: Organização criada em 2006 para defender causas sociais e políticas públicas no Brasil.
  • Mestrado em Política Pública: Concluído em 2024 no Instituto Sciences Po, em Paris.
  • Diretor Executivo de Futebol do São Paulo FC: Atuou de 2017 a 2021.

Família e Vida Pessoal

  • Irmão: Sócrates, ícone do Corinthians e da Seleção Brasileira.
  • Pais: Raimundo (três vezes formado na faculdade) e Dona Guiomar.
  • Filhos: Raí foi pai aos 17 anos e avô aos 33. Ele tem 3 filhas. 

Raí é amplamente reconhecido por sua habilidade técnica, visão de jogo e liderança tanto dentro quanto fora dos campos. Sua trajetória é marcada por conquistas esportivas e um forte compromisso com causas sociais, consolidando-o como uma referência no esporte brasileiro.

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

Raíex-jogador de futebol

