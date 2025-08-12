Ex-jogador Raí passa por cirurgia e mostra foto no hospital com as filhas

O ex-jogador de futebol Raí exibiu uma foto no hospital após passar por uma cirurgia e recebe o apoio de amigos famosos
O ex-jogador de futebol Raí surpreende os internautas nesta terça-feira, 12, ao revelar que passou por uma cirurgia. O atleta contou que precisou colocar uma prótese no quadril e está se recuperando bem.
Para tranquilizar os fãs, ele compartilhou uma foto no quarto do hospital. Na imagem, ele apareceu na cama do quarto e rodeado pelas filhas, Emanuella, Raíssa e Noáh.
“Saindo da cirurgia. Prótese de quadril. Correu tudo bem”, disse ele na imagem. Inclusive, vários amigos famosos fizeram comentários carinhosos para apoiá-lo neste momento. “Boa recuperação”, disse Sarah Oliveira. “Que corra tudo bem e breve! Beijos querido”, declarou Regina Casé. “Breve recuperação irmão”, comentou Samuel Rosa.
Raí é amplamente reconhecido por sua habilidade técnica, visão de jogo e liderança tanto dentro quanto fora dos campos. Sua trajetória é marcada por conquistas esportivas e um forte compromisso com causas sociais, consolidando-o como uma referência no esporte brasileiro.
