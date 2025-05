Ex-jogador Lúcio teve 18% do corpo queimado em acidente e faz cirurgias

O ex-jogador de futebol Lúcio sofreu queimaduras em um acidente doméstico e segue internado. Ele mostrou foto com o corpo enfaixado

O ex-jogador de futebol Lúcio, de 47 anos, está internado após sofrer um acidente doméstico. Ele foi vítima de queimaduras após a explosão de uma lareira ecológica e precisou passar por cirurgias.

De acordo com a equipe do atleta, ele teve 18% do corpo queimado e passou por dois procedimentos cirúrgicos. O quadro de saúde dele é estável e ele segue em tratamento hospitalar.

"Informamos que o ex-zagueiro da Seleção Brasileira, Lúcio, segue em recuperação após o acidente doméstico envolvendo uma lareira ecológica, que resultou em queimaduras em 18% do corpo. Desde então, Lúcio já foi submetido a dois procedimentos cirúrgicos e continua sendo acompanhado por uma equipe médica especializada no Hospital Brasília. Seu estado de saúde é estável, e ele permanece sob cuidados intensivos, seguindo todos os protocolos indicados para sua plena recuperação", informou a equipe em comunicado ao site G1.

E completaram: "Reforçamos que a família está focada integralmente em seu bem-estar neste momento, e agradece pela compreensão, respeito à privacidade e solidariedade demonstrada por fãs, amigos e imprensa. As manifestações de carinho, orações e mensagens de apoio têm sido fundamentais e profundamente acolhidas. Um novo boletim médico será divulgado em breve pelo hospital responsável por seu atendimento (iremos atualizando o comunicado)".

Em uma foto nas redes sociais, ele apareceu caminhando pelo hospital ao lado da esposa, Marília Forgiarini, e exibiu curativos nas pernas, braços e cabeça.

O acidente aconteceu na quinta-feira, 15. A esposa dele contou mais detalhes sobre o acidente. “Sofremos um acidente com uma lareira ecológica que explodiu. Lúcio está internado com queimaduras no corpo, mas estável e com bom prognóstico”, disse ela ao Jornal O Globo.

Quem é Lúcio?

O atleta Lúcio tem 47 anos de idade e se aposentou dos campos em 2020, sendo que seu último jogo foi pelo Brasiliense, na Série D do Campeonato Brasileiro, em 2019.

Em sua carreira, ele jogou pelos times Internacional, São Paulo, Palmeiras, Bayer Leverkusen, Juventus, Bayern de Munique e Inter de Milão. Entre os títulos que ajudou a conquistar estão a Copa do Mundo de 2022, a Copa das Confederações e a Liga dos Campeões da UEFA.

