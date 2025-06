Ex-jogador Lúcio fala de queimaduras: 'Me joguei para tentar apagar o fogo'

Ex-jogador Lúcio abre o jogo sobre como foi o acidente com lareira que o deixou com queimaduras no corpo: ‘Uma imprudência’

O ex-jogador de futebol Lúcio passou 20 dias internado após sofrer queimaduras em 18% do corpo após acidente com uma lareira na casa de amigos. Na manhã desta quarta-feira, 4, o atleta recebeu alta hospitalar e concedeu uma entrevista ao programa Encontro, da Globo, para falar sobre sua recuperação e o desafio de tratar as queimaduras.

Lúcio contou que o acidente com a lareira aconteceu na casa de amigos quando o dono do imóvel jogou álcool na lareira para reacender o fogo. Ele foi atingido pelas labaredas e queimou diferentes partes do corpo. Para apagar o fogo, ele se jogou na piscina da casa por orientação de sua esposa, Marília.

"Foi algo muito inesperado. A gente estava jantando na casa de amigos. Nós estávamos sentados envolta da lareira e lareira apagou. Em uma infelicidade dele, ele foi diretamente com o galão de álcool na lareira e foi a explosão. Eu só lembro das labaredas de fogo indo na minha direção, eu tive que me defender. Graças a deus a Marilia estava do meu lado e não foi atingida. E ela me orientou a ir para a piscina. E eu me joguei para tentar apagar o fogo. Foi um momento muito dramático e traumático para mim. Ela foi meu anjo da guarda. Conseguiu me ajudar naquele momento para que eu pudesse amenizar aquela situação. Logo em seguida ela socorreu outro casal que também se machucou. Tenho certeza que ela foi direcionada, foi escolhida para aquele momento. Logo em seguida ela pegou o carro e me levou para o hospital. Isso amenizou muito a profundidade e a gravidade dos ferimentos. Foi um susto", disse ele.

E completou: "Tudo se trata de algo tão delicado e perigoso, a gente tem que ter toda a atenção e manuseio, seguir as instruções. Foi tudo muito tenso. Ouve uma imprudência e aconteceu o acidente. Mas é focar em algo bom que deus fez na mina vida de poupar meus olhos, meu nariz, minhas mãos, que queimaram, mas foi que não teve uma perda. So agradecer a deus e a Marilia que me ajudou".

Então, o ex-atleta contou qual foi o maior desafio enquanto ficou hospitalizado. "Um acidente assim, com queimaduras, eu nunca tinha tido na minha vida. A grande dificuldade é dormir porque a dor é intensa. Por mais que a gente tome medicamento, mas a dificuldade de dormir e ficar só sofrendo com as dores sem poder fazer muitos movimentos. Ficar no quarto todos os dias, foram 20 dias enclausurado. Cada dia eu aprendi muito, ter pessoas que te amam ao seu lado, que te tratam com carinho, foi fundamental. Ter o acompanhamento da minha esposa, de familiares e amigos traz um conforto maior. Foi um momento de muita resiliência e superação", revelou.

Por fim, Lúcio agradeceu pelas mensagens de carinho que recebeu desde que o acidente se tornou público. "Sem dúvida é um momento muito especial. Desde já agradecer todo o Brasil. Agradecer pela torcida, pelas orações, as rezas. Foi um marco na minha vida. Algo que eu não esperava, ninguém espera sofrer um acidente tão grave. Com certeza foi uma segunda chance que deus me deu. Um livramento muito grande diante desse acidente. Hoje, depois de 20 dias, nunca tinha passado tanto tempo no hospital. Hoje é o dia de ir para casa e dar continuidade a recuperação. A caminhada é longa, mas sem dúvida estou disposto a enfrentar tudo isso", contou.

Quem é Lúcio?

O atleta Lúcio tem 47 anos de idade e se aposentou dos campos em 2020, sendo que seu último jogo foi pelo Brasiliense, na Série D do Campeonato Brasileiro, em 2019.

Em sua carreira, ele jogou pelos times Internacional, São Paulo, Palmeiras, Bayer Leverkusen, Juventus, Bayern de Munique e Inter de Milão. Entre os títulos que ajudou a conquistar estão a Copa do Mundo de 2022, a Copa das Confederações e a Liga dos Campeões da UEFA.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucio Ferreira (@lucio_l3)

Leia também: Ex-jogador Lúcio mostra o rosto pela primeira vez após sofrer queimaduras