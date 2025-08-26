CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Bem-estar e Saúde
  2. Ex-deputado federal está em coma após acidente de kitesurf em Natal
Bem-estar e Saúde / Recuperação

Ex-deputado federal está em coma após acidente de kitesurf em Natal

Rafael Motta, ex-deputado federal, está entubado e em coma após acidente enquanto praticava um esporte radical em Natal, Rio Grande do Norte

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
por Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 26/08/2025, às 16h23 - Atualizado às 16h47

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Rafael Motta
Rafael Motta - Foto: Reprodução / Instagram

Na última sexta-feira, 22, Rafael Motta (39), ex-deputado federal, sofreu um acidente em Natal, Rio Grande do Norte, enquanto praticava kitesurf, um esporte aquático e radical que utiliza de técnicas de surfe e do vento. Segundo o boletim médico divulgado nesta terça, 26, ele segue internado desde então e se encontra entubado e em coma induzido.

De acordo com o boletim médico divulgado pela família, Rafael está com fraturas na coluna, esterno e antebraço. Além disso, chegou a tratar uma lesão brônquica em Natal, antes de ser transferido para São Paulo na última segunda-feira, 25.

Durante a madrugada de segunda, o antigo deputado foi transferido para um hospital em São Paulo. Tudo aconteceu logo após se estabilizar de uma cirurgia torácica, a fim de tratar a lesão no brônquio, no Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, no Rio Grande do Norte.

A equipe de assessoria de Rafael explicou o motivo da transferência de hospitais. “Após a estabilização e evolução positiva do quadro clínico e para continuar o tratamento de forma específica e intensiva”. O boletim médico ressaltou que ele se encontra em um estado estável, e promete a divulgação de novas informações ao decorrer da evolução do quadro de Rafael.

O que aconteceu?

O acidente ocorreu enquanto o ex-deputado praticava kitesurf nas proximidades do Forte dos Reis Magos. Rafael recebeu os primeiros socorros e foi levado ao Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, onde recebeu tratamentos de politrauma e realizou uma cirurgia torácica.

No boletim médico divulgado anteriormente, a equipe médica informou que não haviam sinais de comprometimento medular e os movimentos dos membros inferiores estavam preservados.

Quem é Rafael Motta?

Rafael Motta foi vereador em Natal, Rio Grande do Norte, em 2013 e 2014. Também chegou a ser deputado federal entre 2015 e 2022, no mesmo ano, disputou o Senado. Em 2024, Rafael aproveitou sua bagagem política e foi candidato a prefeito de Natal.

Leia também: Médica sobre quadro de Bolsonaro: 'Os sinais mais comuns incluem queimação'

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti

Giovanna F Campos é estudante de jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, apaixonada por entretenimento e literatura.

Rafael Mottaex-deputado federalkitesurf

Leia também

ATENÇÃO!

Osmar Prato recebeu o diagnóstico de câncer em 2013 e hoje está totalmente recuperado - Foto: Victor Chapetta/Agnews

Médico alerta câncer enfrentado por Osmar Prado: 'Sintomas podem ser confundidos'

CUIDADOS MENTAIS

Rodrigo Faro teve surpresa da esposa no Domingão com Hulk - Fotos: Reprodução/Instagram

Especialista faz alerta sobre saúde mental de Rodrigo Faro: 'Sobrecarga'

Recuperação

Thiago Martins - Foto: Reprodução / Instagram

Thiago Martins volta sua rotina de treinos após internação

Sem plásticas

Regina Casé afirma que nunca fez procedimentos estéticos - Foto: Reprodução/Instagram

Médica explica decisão de Regina Casé sobre cuidados com a beleza e alerta: 'Ela é sensível a tudo'

ATENÇÃO!

No mês de janeiro, Vitória Strada revelou que já enfrentou o vício em cigarro eletrônico - Foto: Leo Rosario/Globo

Vitória Strada desabafa sobre vício e médica alerta: 'Falsa sensação de ser inofensivo'

Diagnóstico

Bruce Willis e a esposa, Emma Heming - Foto: Getty Images / Reprodução / Instagram

Esposa de Bruce Willis fala sobre doença do ator: 'Cérebro está falhando'

Últimas notícias

Osmar Prato recebeu o diagnóstico de câncer em 2013 e hoje está totalmente recuperadoMédico alerta câncer enfrentado por Osmar Prado: 'Sintomas podem ser confundidos'
Ana Paula Siebert e Roberto JustusRoberto Justus revela resposta afiada da esposa para amigo dele: ‘É verdade’
Caetano Veloso e policial militar durante blitzDurante blitz, Caetano Veloso e Paula Lavigne recebem beijo de policial
Noivado de Taylor Swift e Travis KelceSaiba o valor do anel de noivado de Taylor Swift
Victória Miranda e Luan PereiraApontada como affair de Zé Felipe, modelo aparece ao lado de Luan Pereira
Rafael MottaEx-deputado federal está em coma após acidente de kitesurf em Natal
Ângela Vieira e Matheus NachtergaeleEstreia de O Balé Que Você Não Vê no Rio de Janeiro reúne famosos e celebra a dança afro-brasileira
Walcyr CarrascoWalcyr Carrasco fala sobre pressão e novos projetos na tv
Lorena Queiroz destaca paixão por atuar e ser influenciadora digitalLorena Queiroz confessa grande paixão na carreira: 'Quem eu sou de verdade'
No mês de julho, Daniela Aedo realizou apresentação no Brasil, no Teatro ViradalataDaniela Aedo, de Carinha de Anjo, revela maiores paixões no Brasil: 'Eu gosto muito!'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade