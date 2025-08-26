Ex-deputado federal está em coma após acidente de kitesurf em Natal

Rafael Motta, ex-deputado federal, está entubado e em coma após acidente enquanto praticava um esporte radical em Natal, Rio Grande do Norte
Publicado em 26/08/2025, às 16h23 - Atualizado às 16h47
Na última sexta-feira, 22, Rafael Motta (39), ex-deputado federal, sofreu um acidente em Natal, Rio Grande do Norte, enquanto praticava kitesurf, um esporte aquático e radical que utiliza de técnicas de surfe e do vento. Segundo o boletim médico divulgado nesta terça, 26, ele segue internado desde então e se encontra entubado e em coma induzido.
De acordo com o boletim médico divulgado pela família, Rafael está com fraturas na coluna, esterno e antebraço. Além disso, chegou a tratar uma lesão brônquica em Natal, antes de ser transferido para São Paulo na última segunda-feira, 25.
Durante a madrugada de segunda, o antigo deputado foi transferido para um hospital em São Paulo. Tudo aconteceu logo após se estabilizar de uma cirurgia torácica, a fim de tratar a lesão no brônquio, no Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, no Rio Grande do Norte.
A equipe de assessoria de Rafael explicou o motivo da transferência de hospitais. “Após a estabilização e evolução positiva do quadro clínico e para continuar o tratamento de forma específica e intensiva”. O boletim médico ressaltou que ele se encontra em um estado estável, e promete a divulgação de novas informações ao decorrer da evolução do quadro de Rafael.
O acidente ocorreu enquanto o ex-deputado praticava kitesurf nas proximidades do Forte dos Reis Magos. Rafael recebeu os primeiros socorros e foi levado ao Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, onde recebeu tratamentos de politrauma e realizou uma cirurgia torácica.
No boletim médico divulgado anteriormente, a equipe médica informou que não haviam sinais de comprometimento medular e os movimentos dos membros inferiores estavam preservados.
Rafael Motta foi vereador em Natal, Rio Grande do Norte, em 2013 e 2014. Também chegou a ser deputado federal entre 2015 e 2022, no mesmo ano, disputou o Senado. Em 2024, Rafael aproveitou sua bagagem política e foi candidato a prefeito de Natal.
