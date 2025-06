Ex de Benício Huck, Duda Guerra desabafa sobre diagnóstico: 'Na mão e no pé'

A influenciadora digital Duda Guerra, ex-namorada de Benício Huck, revelou aos seguidores um problema que enfrenta nas mãos e nos pés

A influenciadora digital Duda Guerra, ex-namorada de Benício Huck, filho de Angélica e Luciano Huck, revelou aos seguidores um problema que enfrenta nas mãos e nos pés. Após publicar um vídeo em que aparece escrevendo com a mão apoiada em um paninho, ela explicou que usa o acessório por ter hiperidrose, condição que provoca suor excessivo.

“A minha mão sua muito. Mas é muito mesmo. Sua tanto que, se eu ficar assim [com a mão levantada], pinga suor. Eu já nasci com isso. É genética, eu acho, porque minha mãe e minhas tias têm. Quando eu era criança, tinha muito problema de rasgar folha porque eu apoiava minha mão no papel e rasgava. E aí eu aprendi a escrever em cima de um paninho, e assim a folha não molha. Eu faço isso a minha vida inteira", ela iniciou.

Em seguida, ela mostrou que tem uma coleção de toalhinhas para essa finalidade. “Hoje em dia não é motivo mais de insegurança para mim. Mas já foi muito. Porque, quando eu era pequena, eu tinha vergonha de dar a mão para amigos, na missa para rezar o Pai-Nosso, porque minha mão tava sempre muito suada. Mas hoje em dia eu acho que essas características definem quem a gente é.”

Na sequência, ela contou que o nome da condição é hiperidrose. “Eu tenho na mão e no pé. Não tenho na axila e nem em nenhum outro lugar.”

O que é hiperidrose?

Segundo sites especializados, a hiperidrose é uma condição caracterizada pelo suor excessivo, que pode se concentrar em áreas específicas, como mãos, axilas e pescoço, ou afetar todo o corpo. O problema pode ser controlado com acompanhamento de um médico dermatologista.

