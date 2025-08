Ex-BBB Matteus Amaral passa por cirurgia e desabafa: ‘Não foi fácil’

Ex-BBB Matteus Amaral reaparece nas redes sociais após ficar sumido por alguns dias e explica que passou por cirurgia: ‘Fiquei com o rosto inchado'

O ex-BBB Matteus Amaral passou por uma cirurgia nos últimos dias. Ele contou que fez um procedimento para corrigir problemas de saúde em seu nariz, como o septo e os cornetos, e também aproveitou para fazer a rinoplastia, que é um procedimento estético.

O artista contou que este foi o motivo do seu sumiço, já que ele ficou inchado no pós-operatório e optou pelo descanso ao invés de aparecer na internet. “Estava meo sumido esses dias… E agora que estou melhor, vou ser bem direto com vocês. Precisei fazer uma cirurgia no nariz. Corrigir o septo, cornetos, que me atrapalhavam para respirar fazia muito tempo! Tinha bastante dificuldade para respirar, principalmente para dormir. E aproveitei para dar uma ajeitada na estética também, já que ia estar lá", disse ele.

E completou: "Mas, vou contar para vocês, o pós-operatório nas primeiras 72 horas não foi fácil. Fiquei com o rosto inchado, os olhos quase fechados, não conseguia nem mexer no celular direito. Então, preferi me recolher, descansar e cuidar da saúde. Foi por isso que sumi. Eu sei que muita gente ficou preocupada, mandou mensagem, teve gente brava também, e eu entendo, mas quero que saibam que foi por uma boa causa. Eu só precisava e preciso me cuidar direto depois da cirurgia".

"Hoje tirei o splint (que é tipo um suporte que fica dentro do nariz) e, bah… Pensem no alívio. Respirei bem pela primeira vez em muito tempo. Estou feliz demais com o resultado e o que ainda está por vir. Obrigado do fundo do coração por quem se preocupou, mandou boas energias, teve paciência… Aos pouquinhos eu estou voltando e compartilho mais com vocies. Bora seguir firme, com saúde e gratidão por tudo", finalizou.

Ex-BBB Matteus emociona a namorada com surpresa especial

Matteus Amaral está oficialmente namorando! Vice-campeão do BBB 24, da TV Globo, o gaúcho preparou uma surpresa bastante especial para Anna Júlia Ferreira, com quem está junto desde meados de março deste ano.

Apesar de terem engatado o romance há algum tempo, o pedido de namoro aconteceu somente no dia 25 de maio, com a presença de amigos e familiares do casal. O vídeo do momento romântico foi compartilhado por Anna Júlia em suas redes sociais; confira mais detalhes!

