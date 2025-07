Ex-BBB Fernanda Keulla descobre doença rara após sintomas: 'Serve como alerta'

Vencedora do BBB 13, Fernanda Keulla usou as redes sociais nesta segunda-feira, 7, para compartilhar um desabafo sobre sua saúde

Vencedora do BBB 13, Fernanda Keulla usou as redes sociais nesta segunda-feira, 7, para compartilhar um desabafo sobre sua saúde. Em um vídeo publicado, ela contou que foi diagnósticada com uma síndrome rara após sentir cansaço excessivo, dores constantes e passar por internações sucessivas.

"Eu descobri que eu tenha uma doença autoimune rara chamada síndrome de Sjögren. Eu demorei muito tempo para entender que estar doente todos os dias, toda semana, não era normal. O cansaço extremo, a fadiga que eu sentia era algo que gerava uma auto cobrança e todo mundo percebia", iniciou ela em seu relato.

Ela contou ainda que toda vez que ficava doente ouvia da família comentários como "vai se benzer", "você não termina nada que começa", "você não se concentra". "E eu mesma me julgava muito e me cobrava para estar bem. Eu tinha dores pelo meu corpo inteiro inteiro, procurei várias especialidades médicas, internações, medicações, suplementações, medicina alternativa e nada adiantava", desabafou.

Após apresentar alterações em seu exame de sangue, ela conseguiu chegar a um diagnóstico. "O meu reumatologista me virou do avesso e fechou o diagnóstico da síndrome. Esta é uma doença autoimune rara, ou seja o meu organismo ataca a si mesmo. É uma doença crônica, mas é tratável. E os principais sintomas são secura ocular e secura das glândulas salivares, o que eram os meus sintomas secundários. Por isso, eu demorei tanto tempo para poder ter o diagnóstico", detalhou.

Felizmente, graças ao tratamento, ela já se sente melhor. "Hoje, eu faço o tratamento certinho, já tive várias vitórias na minha saúde, os meus exames estão maravilhosos, graças a Deus e à Medicina. Esse relato, gente, não é só para contar para vocês o que estou passando, mas serve também como alerta".

Leia também: Campeã do BBB 13, Fernanda Keulla confessa sobre o prêmio: 'Nunca falei para ninguém'

Veja o vídeo completo: