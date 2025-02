Ex-atriz da Disney quase perde a visão após ser baleada: 'Vi a vida passar diante dos olhos'

A atriz Christy Carlson Romano, que protagonizou a série do Disney Channel Even Stevens, passou por um susto durante a festa de aniversário do marido

A atriz e cantora canadense Christy Carlson Romano, que ficou conhecida por protagonizar a série do Disney Channel Even Stevens, passou por um susto durante a festa de aniversário do marido, Brendan Rooney. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais neste domingo, 9, ela apareceu com o rosto desfigurado e relatou que quase perdeu a visão após levar tiros no rosto durante uma 'brincadeira.'

Na publicação, ela contou que levou o marido para atirar em pombos de argila como presente de aniversário. Os disparos em sua direção foram efetuados por engano por outras pessoas presentes no local. "Ontem [8 de fevereiro] foi o aniversário do meu marido, e eu o levei para atirar em pombos de argila de presente. Tinha outra festa acontecendo ao mesmo tempo, e dispararam inseguramente na direção errada e atiraram na minha cara", relatou ela.

"Brendan [marido] imediatamente entrou em ação, me avaliou e me levou às pressas para o hospital. Fui atingida em cinco lugares, um deles estava a menos de 2,5 cm de me atingir diretamente no olho direito. Infelizmente, um fragmento ficou alojado atrás do meu olho e é muito arriscado removê-lo cirurgicamente neste momento. Os médicos continuarão me monitorando. Consigo enxergar normalmente até agora", tranquilizou a artista.

"Com tudo o que aconteceu, só consigo pensar em como estou grata por estar viva. Amo muito minhas filhas, marido, família e amigos. Vi a minha vida passar diante dos meus olhos, e digo: abrace as pessoas a sua volta sempre que puder. A vida pode mudar num instante", encerrou Christy.

Nos comentários da publicação, os internautas deixaram mensagens de apoio e desejaram melhoras para a atriz.

Leia também: Miley Cyrus chora em homenagem na Disney: ‘Orgulhosa de ser Hannah Montana’

Veja a publicação: