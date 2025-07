Ex-apresentador da Globo desabafa sobre mutação agressiva de doença, e médico alerta: 'Está ligada'

Jonas Almeid, ex-apresentador da Globo, revela nova etapa do tratamento e especialista explica relação entre diagnóstico e chances de cura.

O ex-apresentador da Globo Jonas Almeida (45) vai iniciar uma nova etapa do tratamento contra um câncer de pulmão diagnosticado recentemente após uma pneumonia. Ele passou por cirurgia para retirar 20% do órgão e, agora, deve iniciar a quimioterapia.

O influenciador digital revelou nesta semana que a doença tem mutação agressiva e pediu orações aos seguidores. Para entender como os próximos passos do tratamento do ex-Vanguarda Mix, da TV Vanguarda, afiliada da emissora carioca no Vale do Paraíba, interior de São Paulo, CARAS Brasil entrevista o Dr. Wesley Andrade, oncologista mastologista e oncologista cirurgião.

"Para o câncer de pulmão inicial o tratamento cirúrgico tem um papel extremamente importante, mas pode necessitar de tratamento adjuvante. O tratamento adjuvante do câncer de pulmão, ou seja, aquele realizado após a cirurgia com objetivo de reduzir o risco de recidiva, é determinado principalmente pelo tipo histológico e pelo subtipo molecular do tumor", explica.

"Após a remoção cirúrgica do câncer, a equipe médica avalia uma série de fatores, como o estadiamento, envolvendo o tamanho tumoral e presença de gânglios contaminados, margens cirúrgicas e alterações genéticas ou moleculares específicas do tumor. A partir dessa análise, pode ser indicada a quimioterapia adjuvante, especialmente nos casos de carcinoma de não pequenas células (CPNPC) ou a terapia-alvo, nos casos em que há mutações específicas, como EGFR, ALK, entre outras", acrescenta.

O oncologista ressalta que em algumas situações um tratamento mais intensivo pode ser necessário. "Principalmente quando há comprometimento dos linfonodos mediastinais ou margens cirúrgicas comprometidas, a radioterapia adjuvante pode ser necessária", afirma.

MÉDICO FALA SOBRE CHANCE DE CURA

Jonas descobriu a doença durante um tratamento para o quadro de pneumonia. A partir daí, ele já iniciou os cuidados para tratar o outro diagnóstico. Dr. Wesley explica que a cura está diretamente ligada ao estágio da doença no momento do diagnóstico.

"Quando o câncer de pulmão é identificado precocemente, ainda localizado e passível de ressecção completa, as taxas de cura aumentam significativamente. Por isso, a detecção precoce é fundamental. É importante destacar que o câncer de pulmão pode, sim, ser curado, especialmente nos casos diagnosticados nos estágios iniciais e tratados com abordagem multidisciplinar", finaliza o médico.

