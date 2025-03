"Estável, mas complexo", diz Vaticano sobre atual quadro clínico do Papa Francisco

Nesta sexta-feira, 7, o Vaticano trouxe atualizações sobre a saúde do Papa Francisco, internado desde o dia 14 de fevereiro; confira

Nesta sexta-feira, 7, o Vaticano trouxe atualizações sobre a saúde do Papa Francisco. De acordo com a Santa Sé, o pontífice encontra-se em um estado estável, mas ainda enfrenta um quadro clínico complexo . Internado desde o dia 14 de fevereiro devido a uma bronquite que se agravou para pneumonia bilateral, o líder da Igreja Católica não tem previsão de alta hospitalar.

Segundo as informações divulgadas, as terapias seguiram durante a manhã, e o Papa dedicou cerca de 20 minutos para rezar na capela do décimo andar. O Vaticano também comunicou que, “em consideração à estabilidade do quadro clínico", não será divulgado novo boletim médico. As próximas atualizações sobre o estado de saúde do pontífice serão compartilhadas no sábado, 8.

“Quanto ao quadro clínico, os médicos consideram a situação estável, mas num contexto que continua complexo. O prognóstico continua reservado. Esta noite, conforme anunciado na comunicação de ontem, não será publicado boletim médico em consideração à estabilidade do quadro clínico. Novas atualizações médicas serão divulgadas amanhã, sábado, 8 de março”, informou o Vaticano.

O Papa Francisco, de 88 anos, gravou uma mensagem especial aos fiéis que têm feito correntes de oração pela sua recuperação. Por meio de uma mensagem de aúdio divulgada na quinta-feira, 6, pela Cúria do Vaticano, o pontífice comenta, com a voz frágil, todos os movimentos pela sua melhora.

Esta é a primeira vez que se ouve o Papa desde sua internação, em 14 de fevereiro no hospital Gemelli, em Roma, na Itália, com uma pneumonia nos dois pulmões. Desde então, a saúde dele tem oscilado. A Sua Santidade chegou a usar um fluxo de oxigênio puro e tem feito fisioterapia respiratória.

"Agradeço do fundo do coração as orações que vocês fazem pela minha saúde na Praça. Eu as acompanho daqui. Que Deus os abençoe e que a Virgem cuide de vocês. Obrigado", afirmou.

