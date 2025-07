Estado de saúde do ator Mauricio Silveira é revelado

O ator Mauricio Silveira está em coma induzido em um hospital após passar por uma cirurgia para remover um tumor

O ator Mauricio Silveira, que já atuou em novelas da Globo, está internado em coma induzido em um hospital após passar por uma cirurgia. Nesta terça-feira, 29, o estado de saúde dele foi revelado publicamente.

De acordo com a reportagem do site Splash UOL, a Secretaria Municipal de Saúde informou que o ator está em estado grave. Porém não foram revelados mais detalhes.

A internação de Silveira foi revelada por sua equipe em um comunicado nas redes sociais, no qual eles informaram que ele teve fez uma cirurgia para remover um tumor do intestino e teve complicações no pós-operatório. Assim, ele foi colocado em coma como protocolo contra uma infecção.

"A família do Mauricio vem, por meio desta, agradecer profundamente por toda a corrente de amor e carinho que vem sendo direcionada a ele", iniciaram. E continuaram: "Aproveitamos também para compartilhar informações atualizadas sobre o estado de saúde do Mauricio. Ele passou por uma cirurgia para a retirada de um tumor no intestino, que ainda está em fase de investigação. No entanto, houve uma complicação no pós-operatório, o que exigiu uma nova intervenção cirúrgica".

"Neste momento, Mauricio encontra-se em coma induzido, como parte do tratamento para conter uma infecção. Pedimos que continuem enviando orações, pensamentos positivos e amor ao Mauricio, alguém que, por meio de suas palavras e atitudes, sempre espalha luz por onde passa. Com gratidão, família do Mauricio Silveira", finalizaram.

Quem é Mauricio Silveira?

Mauricio Silveira integrou o elenco de diversas produções na TV, incluindo novelas da Globo como Cobras & Lagartos (2006), Faça Sua História (2008) e Insensato Coração (2011). Mais recentemente, atuou na Record em Reis (2022). Além da televisão, o ator também teve uma trajetória marcada por trabalhos no teatro. As informações são do jornal Extra.

