Esposa mostra foto de Carlos Alberto de Nóbrega no hospital e conta como ele está

O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega, de 88 anos, está internado na unidade de terapia semi-intensiva do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após ser diagnosticado com uma virose. E nesta quinta-feira, 27, a esposa dele, a médica Renata Domingues, contou como ele está.

Em uma publicação nas redes sociais, ela compartilhou uma foto do humorista no hospital e atualizou o estado de saúde dele. "Ele está ótimo. Pegou um vírus e qualquer notícia diferente disso não é verdade", declarou ela.

Renata Domingues mostra foto de Carlos Alberto de Nóbrega (Reprodução/Instagram)

A internação foi noticiada nesta quarta-feira, 26, pelo colunista Flávio Ricco, do portal Leo Dias. Com o apresentador hospitalizado, o SBT cancelou as gravações do programa A Praça É Nossa desta semana, incluindo uma que aconteceria nesta quinta-feira. A expectativa é que o humorista receba alta entre sexta-feira, 28, e sábado, 01.

Na noite da última terça-feira, 26, a esposa dele compartilhou um print de uma video chamada que fez com o companheiro. "Boa noite com saudades", escreveu ela na legenda.

Carlos Alberto lembra conversa com Eliana antes da saída dela do SBT

Recentemente, no no Flow News, programa apresentado por Carlos Tramontina no YouTube, Carlos Alberto de Nóbrega foi questionado se a Globo ganhou ao contratar Eliana e lembrou que os dois já haviam conversado sobre a saída dela do SBT.

"O SBT perdeu. Pelo que ela me disse, ela fez bem em sair. Porque ela é muito educada, tem a cabeça no lugar, entendeu? Tá na dela... Então, ela teve... Ela me disse há um ano que já estava planejando sair", lembrou Nóbrega.

"Mas os motivos, a gente não sabe. Ela me disse: 'Olha, Carlos Alberto, eu sei o que estou fazendo, está na hora de ir embora'. Depois teve aquela... Alguma coisa, que eu não sei... Com a Patricia [Abravanel]", deixou escapar o Carlos Alberto.

