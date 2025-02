Esposa de Tiba Camargos faz desabafo em meio a quadro de saúde delicado: 'Preciso'

O influencer católico Thiago José Camargos, o Tiba Camargos, continua internado no CTI do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre

O influencer católico Thiago José Camargos, o Tiba Camargos, continua internado no CTI (Centro de Terapia Intensiva) do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, após passar por cirurgia na cabeça em decorrência de um acidente no último domingo, 9. Nesta quinta-feira, 13, a esposa dele, Andréa Camargos, fez um desabafo sobre o estado de saúde dele.

Em uma publicação nas redes sociais, ela compartilhou uma imagem segurando a mão do companheiro. "Não tem sido fácil. Você me faz tanta falta! Tenho demorado pra dormir, por saber que nesses dias você não vem deitar... não fui ensinada a fazer tudo sem você. Estou aprendendo, mas dói. Fico vendo nossas fotos pra hora passar. Vejo os vídeos, você sempre tão vivo e dinâmico. Alegre e engraçado, convicto e enfático... e agora..."

Segundo ela, o marido não está respondendo a interações. "Como somos frágeis! Não tem sido fácil segurar a sua mão e não ter resposta, te dar bom dia e não ouvir sua voz... são manhãs, tardes, noites extremamente difíceis! Não tem sido fácil, mas ainda há esperança. Você está aqui, sua mão é quente, ainda há esperança! Não está sendo fácil, mas haveremos de vencer! Te amo, minha riqueza! Eu preciso de você!".

O que aconteceu com Tiba Camargos?

O influencer Tiba Camargos sofreu um grave acidente para salvar um de seus filhos. Ele bateu a cabeça em uma pedra ao mergulhar em um lago ao ver que seu filho estava com dificuldade para nadar. Com a batida na cabeça, ele perdeu os movimentos.

A esposa dele deu detalhes do ocorrido nas redes sociais."Neste domingo, por volta das 18:00 Tiba sofreu um acidente ao tentar ajudar nosso filho que assustou por não estar conseguindo nadar porque o tênis que tinha acabado de calçar, ficou pesado pela água, e estando ele num lugar mais fundo, começou a pedir ajuda. Matias não afogou, ele somente se assustou, e o pai, ao ouvir os gritos de ajuda do filho, saiu correndo e foi ao seu encontro, pra evitar que afogasse, se jogando na água (justamente por ser bom nadador) mas acertou em cheio uma pedra. Graças a Deus tinha mais gente perto e estávamos com nossa amiga @drajulianasanchez que orientou os homens nos primeiros procedimentos de socorro", disse ela.

E completou: "Tiba perdeu os movimentos, mas está consciente. Agora estamos aguardando transferência para um hospital com maiores recursos. Continuem rezando, por favor! Me encontro no 6º mês de gestação e desejo muito ter meu esposo saudável e forte de volta em casa. Mas desejamos ainda mais a graça de conseguirmos nos conformar e estar em paz com a Santa e amável Vontade de Deus".

