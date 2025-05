Esposa de Rodrigo Faro revela status do câncer após 7 meses da cirurgia

Esposa de Rodrigo Faro, Vera Viel refaz exames importantes na luta contra o câncer e revela qual é a atual fase da doença

Esposa de Rodrigo Faro, a apresentadora Vera Viel celebrou um novo marco em sua luta contra o câncer. Nesta segunda-feira, 12, ela refez os exames importantes e recebeu a notícia de que continua em remissão, que é quando células doentes diminuíram ou não são mais encontradas no corpo.

Vera contou que fez os exames de ressonância magnética e pet scan. “Continuo em remissão do câncer para toda honra e glória a Deus, que fez a cura completa no dia da cirurgia. Acabei de ver os resultados dos meus exames”, disse ela.

A cirurgia de Vera Viel aconteceu há 7 meses. Na época, ela foi diagnosticada com um tumor do tio sarcoma sinovial, que é raro e afeta as partes moles do corpo. O tumor dela estava localizado na parte interna da coxa.

Vera Viel notou o tumor após iniciar aulas de muay thai e Rodrigo Faro insistir que procurasse um médico para ver o que seria o "machucado" na perna. "Deus fez tudo em cada detalhe para eu descobrir. Eu chutando nas aulas de muay thai. Foi por conta disso que acabei descobrindo o nódulo. O impacto formou um hematoma por dentro. O tumor já estava na minha coxa e as aulas acabaram ajudando para eu descobrir. Nunca tinha ouvido falar do sarcoma sinovial das partes moles, raríssimo”, disse ela e deu mais detalhes de como foi atrás.

Cicatriz de Vera Viel no local da cirurgia contra o câncer

A descoberta do nódulo de Vera Viel na coxa

Em outubro de 2024, Rodrigo Faro compartilhou em sua conta no Instagram um vídeo em que apareceu ao lado da esposa Vera Viel, que estava no hospital. Em seguida, Vera explicou que descobriu um nódulo na perna e aguardava os resultados dos exames para saber do que se trata.

"Vou explicar rapidinho, depois a gente entra em mais detalhes. Resumindo, há umas duas semanas eu senti um nódulo na minha coxa esquerda e aí a gente correu para fazer alguns exames e viemos para o hospital. Os médicos decidiram por fazer uma biópsia porque tem um nódulo na minha perna, a gente já entregou nas mãos de Deus. Estamos aqui em oração, se Deus quiser vai ser um nódulo benigno, eu vou fazer a cirurgia e vai dar tudo certo. A gente vai esperar agora o resultado para depois ver como é que tem que proceder", contou ela.