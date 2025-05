Esposa de Pepe Mujica diz que ex-presidente do Uruguai está em estado terminal

Diagnosticado com câncer no esôfago, Pepe Mujica encontra-se em estado terminal da doença e está sob cuidados paliativos

Ex-presidente do Uruguai, José Mujica, o Pepe Mujica, teve seu quadro de saúde atualizado através da esposa, Lucía Topolansky. De acordo com a companheira do político, ele encontra-se em estado terminal do câncer e está sob cuidados paliativos .

"Está em seu término", informou a ex-primeira dama ao jornal 'La Diaria'. Lucía ainda reforçou que os médicos responsáveis pelos cuidados de Mujica estão "tentando fazer com que isso aconteça da melhor forma possível".

A notícia envolvendo a saúde do ex-presidente do Uruguai veio logo após a imprensa questionar a ausência de Pepe Mujica nas eleições departamentais uruguaias, ocorridas no último domingo, 11. "Íamos fazer um esforço para ir votar, mas sair de carro era demais para ele e a médica recomendou que não fosse", disse Lucía Topolansky.

"Estou com ele há mais de 40 anos e estarei com ele até o fim. Foi o que prometi. O que tentamos fazer é preservar a privacidade da nossa família, mas com um personagem como o Pepe, é meio impossível", declarou a esposa de Mujica, por fim.

Qual o diagnóstico de Pepe Mujica?

Em janeiro deste ano, Pepe Mujica, de 89 anos, contou que seu câncer no esôfago tinha se espalhado , afirmando que não faria mais tratamentos devido à idade avançada e doenças crônicas.

"O câncer no meu esôfago está se espalhando para o meu fígado. Não consigo pará-lo com nada. Por quê? Porque sou um homem velho e porque tenho duas doenças crônicas. Não posso fazer nem um tratamento bioquímico, nem uma cirurgia porque meu o corpo não aguenta", disse ele ao jornal 'Búsqueda'.

"Estou morrendo. O que peço é que me deixem em paz. Meu ciclo já terminou. Sinceramente, estou morrendo. E o guerreiro tem direito ao seu descanso", completou o ex-presidente do Uruguai.

