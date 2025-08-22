Esposa de Faustão revela qual é a previsão de alta hospitalar do apresentador

Internado após passar por dois transplantes de órgãos, o apresentador Faustão teve seu quadro de saúde atualizado pela esposa

Esposa de Faustão, a produtora Luciana Cardoso contou qual é a previsão de alta hospitalar do marido. Ele está internado em um hospital de São Paulo desde maio e passou por dois transplantes de órgãos neste mês.

“Acho que, em duas semanas [ele recebe alta], se não tiver nenhuma intercorrência”, disse ela ao site Quem. Ela ainda comentou sobre como está sendo a recuperação dele depois das cirurgias.

"A parte médica está supercerta…O primeiro transplante de rim deu certo, e agora esse também deu certo desde o início. Agora é reabilitação física e emocional. Ainda há alguns passos a seguir, mas, graças a Deus, ele está vivo! Vai viver muitos anos", declarou.

Por fim, Luciana Cardoso comentou sobre a força de Faustão para ficar bem. "É um dia de cada vez; esse é o maior ensinamento desse processo longo, que já dura dois anos. Ele é muito forte. Tudo o que ele passou, a parte mental dele é muito firme mesmo. Ele nunca desistiu, ele quer viver. Isso faz diferença", afirmou.

Faustão já está no quarto de hospital após transplantes

O apresentador Fausto Silva, de 75 anos, recebeu alta da Unidade de Terapia Intensa (UTI) do Einstein Hospital Israelita e foi transferido para o apartamento no dia 13 de agosto. Ele está internado desde o dia 21 de maio e precisou passar por um transplante de fígado e retransplante de rim.

Segundo o boletim divulgado nesta segunda-feira, 18, o comunicador "apresenta melhora progressiva das funções dos órgãos transplantados". "O paciente Fausto Silva permanece internado no Einstein Hospital Israelita. Ele recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva na última quarta-feira, 13 de agosto, e está em apartamento. Apresenta melhora progressiva das funções dos órgãos transplantados e continua em processo de reabilitação física e nutricional", diz a nota.

Faustão está internado desde maio. No dia 7 de agosto, o Einstein Hospital Israelita divulgou o boletim médico sobre o quadro de saúde do comunicador. "Fausto Silva está internado no Einstein Hospital Israelita desde o dia 21 de maio de 2025 devido a uma infecção bacteriana aguda com sepse. Durante o período, passou por controle infeccioso e reabilitação clínica e nutricional, para estabilização do quadro de saúde."

"O paciente foi submetido a um transplante de fígado nesta quarta-feira, 6 de agosto, combinado a um retransplante renal, planejado há um ano, e realizado hoje, 7 de agosto. Os procedimentos ocorreram após o Einstein ser acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo e confirmar a compatibilidade dos órgãos doados por doador único", informaram.

O que aconteceu com Faustão?

Desde que se afastou da TV, Faustão enfrentou desafios com sua saúde. Até hoje, ele passou pelos transplantes de 4 órgãos, sendo que dois deles aconteceram no início do mês de agosto de 2025. Hoje em dia, ele segue internado em um hospital de São Paulo para se recuperar dos transplantes e de uma infecção aguda.

A notícia mais recente sobre o estado de saúde de Faustão foi divulgada pelo colunista Flávio Ricco no início da semana, quando ele informou que o comunicador foi extubado e está se recuperando bem. Tanto que ele já recebeu as visitas de seus três filhos, Lara, João e Rodrigo. Apenas a esposa dele, Luciana Cardoso, ainda não conseguiu visitar o marido porque está com gripe.

Leia o boletim médico completo:

"São Paulo, 7 de agosto de 2025 – Fausto Silva está internado no Einstein Hospital Israelita desde o dia 21 de maio de 2025 devido a uma infecção bacteriana aguda com sepse. Durante o período, passou por controle infeccioso e reabilitação clínica e nutricional, para estabilização do quadro de saúde. O paciente foi submetido a um transplante de fígado nesta quarta-feira, 6 de agosto, combinado a um retransplante renal, planejado há um ano, e realizado hoje, 7 de agosto. Os procedimentos ocorreram após o Einstein ser acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo e confirmar a compatibilidade dos órgãos doados por doador único".