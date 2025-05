Esposa de ex-apresentador da Globo atualiza estado de saúde dele após retirada de tumor

O apresentador Jonas Almeida foi diagnosticado com câncer no pulmão e nesta quinta-feira, 22, passou por uma cirurgia para retirar 20% do órgão

Na noite desta quinta-feira, 22, a influencer Kelly Maria, esposa do ex-apresentador da Globo, Jonas Almeida, veio, por meio dos stories de seu perfil no Instagram, atualizar o estado de saúde do músico. Isso porque ele passou por uma cirurgia para a retirada de um tumor no pulmão . “Acabou!! Jojo está bem! Tô indo ficar com ele agora! Esse é o Anjo da nossa vida!”, escreveu.

Nesta quarta-feira, 21, Jonas anunciou o diagnóstico, que recebeu recentemente, aos seus seguidores no Instagram. Em vídeo, o comunicador disse que a intervenção cirúrgica deveria retirar 20% de seu pulmão.

"Salve, turma! Hoje eu tenho uma notícia não muito boa aqui para dar para vocês, na verdade, nada boa. Eu descobri um tumorzinho no peito e vou ter que tratar e tirar ele. Farei uma cirurgia agora, na quinta-feira”, iniciou.

Kelly se declarou ao marido

Mais cedo, Kelly Maria havia publicado um longo texto sobre o diagnóstico do marido e se declarou para ele:

“Amor meu… Tem 15 anos que a gente divide nossa vida um com o outro. Nossas alegrias, nossas tristezas, sonhos, medos, vitórias, lutas… Exatamente tudo! E esse momento, com certeza, é o mais difícil que já enfrentamos em toda nossa vida. Mas a gente tá junto! Como sempre! Talvez por isso, em algumas horas, a gente até esquece que tem câncer aí, né?!

Apesar de ter chorado muito quando você foi para o centro cirúrgico, quando coloquei minha cabeça no seu peito (e ali fiquei por uns bons minutos!rs) conversei com Deus e com o seu pulmão… Tive uma conversa séria com eles, com todo meu jeitinho convincente que você bem conhece! (risos) E tive a certeza que tudo já deu certo! Que vamos sair dessa mais fortes que nunca! Que a sua cura é certa!", afirmou.

