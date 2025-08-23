CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Bem-estar e Saúde
  2. Esposa de Dylan Sprouse, Barbara Palvin revela diagnóstico e médica explica: 'Não tem cura'
Bem-estar e Saúde / Cuidados necessários!

Esposa de Dylan Sprouse, Barbara Palvin revela diagnóstico e médica explica: 'Não tem cura'

Barbara Palvin, esposa Dylan Sprouse, revelou diagnóstico e médica detalha os riscos da doença, além de explicar como o acompanhamento pode transformar vidas

Dra. Maira Campos
por Dra. Maira Campos

Publicado em 23/08/2025, às 21h50

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Dylan Sprouse e Barbara Palvin - Reprodução/Instagram
Dylan Sprouse e Barbara Palvin - Reprodução/Instagram

Barbara Palvin (31), esposa do ator Dylan Sprouse (33), surpreendeu os fãs ao aparecer nas redes sociais direto do hospital para revelar que foi diagnosticada com endometriose, uma doença crônica e incurável que atinge milhões de mulheres no mundo.

Para compreender melhor o quadro e os desafios do tratamento, a CARAS Brasil conversou com a ginecologista endócrina Maira Campos, que explicou os impactos da doença e destacou a importância do acompanhamento médico constante.

O papel da ginecologia endocrinológica no tratamento

Segundo a especialista, o tratamento vai muito além do procedimento cirúrgico: "Como ginecologista endócrina, meu trabalho vai muito além da cirurgia. No pré-operatório, trabalho para otimizar o estado hormonal da paciente, muitas vezes usando análogos do GnRH ou progestágenos para reduzir a atividade da doença", explicou.

Ela ressaltou que o acompanhamento após a cirurgia é essencial para garantir qualidade de vida e prevenir complicações. No pós-operatório, o acompanhamento hormonal é fundamental para:

  • Prevenir recidivas através da supressão estrogênica adequada
  • Manter a qualidade de vida sem comprometer a saúde óssea
  • Personalizar o tratamento conforme os planos reprodutivos da paciente
  • Monitorar e tratar os efeitos colaterais dos medicamentos.

"O que mais me orgulha é ver pacientes como a Barbara recuperarem sua qualidade de vida. Mas é importante entender que o tratamento é contínuo, não termina com a cirurgia", reforçou a médica.

Riscos da endometriose a longo prazo

A especialista alerta que o diagnóstico precoce faz toda a diferença no controle da endometriose, já que as consequências podem ser graves quando a doença não é tratada corretamente. Quando não tratada adequadamente, a endometriose pode interferir:

  • Fertilidade: A doença pode distorcer a anatomia pélvica e afetar a qualidade dos óvulos. Cerca de 30 a 50% das mulheres com endometriose podem ter dificuldades para engravidar.
  • Qualidade de vida: A dor crônica pode levar à depressão, ansiedade e isolamento social. Vejo isso frequentemente no consultório.

Leia também: Barbara Palvin revela diagnóstico após cirurgia e médica alerta: 'Dor não se limita'

  • Outros sistemas: A endometriose pode afetar intestino, bexiga e até mesmo pulmões em casos raros. A inflamação crônica também pode impactar o sistema imunológico.
  • Complicações cirúrgicas: Quanto mais tempo sem tratamento, mais aderências se formam, tornando futuras cirurgias mais complexas.

Acompanhamento especializado é essencial

O cuidado contínuo, de acordo com a médica, é a chave para manter a doença sob controle. O acompanhamento especializado permite:

  • Ajustes finos no tratamento hormonal
  • Detecção precoce de recidivas
  • Preservação da fertilidade quando desejada
  • Manejo integrado da dor crônica
  • Suporte psicológico quando necessário.

Por fim, a médica deixou um recado importante para todas as mulheres que convivem com a condição: "O que sempre digo às minhas pacientes é: endometriose não tem cura, mas tem controle. Com o tratamento adequado e acompanhamento regular, é possível ter uma vida plena e saudável. A história da Barbara é inspiradora porque mostra que não precisamos aceitar a dor como parte da nossa condição feminina", concluiu.

Dylan Sprouse e Barbara Palvin
Barbara Palvin
Barbara Palvin

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DA CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS:

Dra. Maira Campos

Dra. Maira Campos (CRM: 223156) é Ginecologista Endócrina e atua com Reposição hormonal. Médica com 17 anos de trajetória acadêmica e profissional, possui três graduações: Administração, Biomedicina e Medicina. Possui diversas especializações, incluindo Ginecologia Endócrina, Obstetrícia, Urgência e Emergência, Neurotransmissores e Neurocomportamento Humano, e Perícia Médica. É especialista em saúde da mulher e do homem, com foco no climatério, endometriose, SOP, reposição hormonal e tratamentos estéticos íntimos. Com mais de 50 cursos de aprimoramento, também atua com terapias injetáveis, soroterapias, tratamentos para obesidade e cirurgia estética íntima. Atende em Mogi Mirim e Mogi Guaçu, interior de São Paulo.

modeloBarbara PalvinDylan Sprouse

Leia também

Mudanças!

Gretchen - Reprodução/Instagram

Especialista sobre nova mudança de Gretchen: 'É seguro, mas exige cuidados'

Saiba mais!

Bruna Manzon - Reprodução/Instagram

Especialista sobre maternidade de Bruna Manzon: 'Não precisa de sofrimento'

Entenda!

Jakelyne Oliveira - Reprodução/Instagram

Médico explica crise que levou Jakelyne Oliveira à UTI: 'Pode evoluir'

Saúde Mental

Giulia Costa - Foto: Reprodução / Instagram

Giulia Costa relata que desenvolveu bulimia após relacionamento

Detalhes do diagnóstico

Maíra Cardi - Foto: Reprodução / Instagram

Maíra Cardi revela que vai operar durante a gestação. Saiba o motivo

Desabafo

Poliana Rocha - Foto: Reprodução/Instagram

Poliana Rocha revela sintoma que a impediu de treinar: 'Não consegui'

Últimas notícias

GretchenEspecialista sobre nova mudança de Gretchen: 'É seguro, mas exige cuidados'
Dylan Sprouse e Barbara PalvinEsposa de Dylan Sprouse, Barbara Palvin revela diagnóstico e médica explica: 'Não tem cura'
Dado Dolabella explica confusão com Wanessa e Luan PereiraDado Dolabella revela plano com Wanessa antes de confusão com Luan Pereira
Erika JanuzaSolteira, Erika Januza esbanja beleza natural durante viagem: 'Maravilhosa'
Bruna ManzonEspecialista sobre maternidade de Bruna Manzon: 'Não precisa de sofrimento'
Graciele Lacerda e a filha, ClaraFilha de Graciele Lacerda esbanja fofura ao surgir com look estiloso
Aline Becker e Rafael ZuluRafael Zulu posta fotos raras com a esposa em data especial: 'Meu amorzão'
Carol Peixinho exibe o barrigãoCarol Peixinho chama atenção ao mostrar o barrigão de grávida durante treino
Beyoncé, Luciano Huck e Gloria Pires são alguns dos famosos do signo de VirgemSigno de Virgem: o que esperar da temporada e como famosos virginianos inspiram
Lyandra Costa mostra novo visualFilha do cantor Leandro impressiona ao mostrar novo visual: 'Belíssima'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade