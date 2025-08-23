Esposa de Dylan Sprouse, Barbara Palvin revela diagnóstico e médica explica: 'Não tem cura'

Barbara Palvin, esposa Dylan Sprouse, revelou diagnóstico e médica detalha os riscos da doença, além de explicar como o acompanhamento pode transformar vidas
Barbara Palvin (31), esposa do ator Dylan Sprouse (33), surpreendeu os fãs ao aparecer nas redes sociais direto do hospital para revelar que foi diagnosticada com endometriose, uma doença crônica e incurável que atinge milhões de mulheres no mundo.
Para compreender melhor o quadro e os desafios do tratamento, a CARAS Brasil conversou com a ginecologista endócrina Maira Campos, que explicou os impactos da doença e destacou a importância do acompanhamento médico constante.
Segundo a especialista, o tratamento vai muito além do procedimento cirúrgico: "Como ginecologista endócrina, meu trabalho vai muito além da cirurgia. No pré-operatório, trabalho para otimizar o estado hormonal da paciente, muitas vezes usando análogos do GnRH ou progestágenos para reduzir a atividade da doença", explicou.
Ela ressaltou que o acompanhamento após a cirurgia é essencial para garantir qualidade de vida e prevenir complicações. No pós-operatório, o acompanhamento hormonal é fundamental para:
"O que mais me orgulha é ver pacientes como a Barbara recuperarem sua qualidade de vida. Mas é importante entender que o tratamento é contínuo, não termina com a cirurgia", reforçou a médica.
A especialista alerta que o diagnóstico precoce faz toda a diferença no controle da endometriose, já que as consequências podem ser graves quando a doença não é tratada corretamente. Quando não tratada adequadamente, a endometriose pode interferir:
O cuidado contínuo, de acordo com a médica, é a chave para manter a doença sob controle. O acompanhamento especializado permite:
Por fim, a médica deixou um recado importante para todas as mulheres que convivem com a condição: "O que sempre digo às minhas pacientes é: endometriose não tem cura, mas tem controle. Com o tratamento adequado e acompanhamento regular, é possível ter uma vida plena e saudável. A história da Barbara é inspiradora porque mostra que não precisamos aceitar a dor como parte da nossa condição feminina", concluiu.
Dra. Maira Campos (CRM: 223156) é Ginecologista Endócrina e atua com Reposição hormonal. Médica com 17 anos de trajetória acadêmica e profissional, possui três graduações: Administração, Biomedicina e Medicina. Possui diversas especializações, incluindo Ginecologia Endócrina, Obstetrícia, Urgência e Emergência, Neurotransmissores e Neurocomportamento Humano, e Perícia Médica. É especialista em saúde da mulher e do homem, com foco no climatério, endometriose, SOP, reposição hormonal e tratamentos estéticos íntimos. Com mais de 50 cursos de aprimoramento, também atua com terapias injetáveis, soroterapias, tratamentos para obesidade e cirurgia estética íntima. Atende em Mogi Mirim e Mogi Guaçu, interior de São Paulo.
