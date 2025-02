Esposa de Arlindo Cruz recebe alta hospitalar após dias de internação

Boas notícias! Babi Cruz, esposa de Arlindo Cruz, celebrou a melhora significativa em seu quadro de saúde após receber alta hospitalar

A empresária e produtora Babi Cruz, esposa de Arlindo Cruz, usou as redes sociais na quinta-feira, 6, para compartilhar uma ótima notícia a respeito de sua saúde. Ela, que estava internada em um hospital no Rio de Janeiro desde a última semana, contou que já recebeu alta para seguir se recuperando em casa.

Por meio de seus stories no Instagram, Babi publicou um vídeo do momento em que estava deixando a unidade de saúde. Bastante alegre com a melhora significativa, a companheira de Arlindo aproveitou para agradecer o cuidado que os profissionais tiveram com ela nos últimos dias.

"Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós... Enfim, pegando o elevador com a minha amiguinha aqui, a enfermeira que cuidou de mim. Obrigada, tá?", iniciou a empresária no registro, dando um abraço carinhoso na profissional. Em seguida, Babi Cruz agradeceu também os cuidados do amigo André Caetano.

"E agradecer esse negão aqui, ó! Que esteve comigo o tempo todo, meu parceiro, meu amigo, cuidou de mim com carinho, atenção, zelo. Obrigada, negão! Obrigada, meu preto!", finalizou ela, filmando o rapaz.

Vale lembrar que Babi Cruz foi diagnosticada com diverticulite , uma inflamação do trato digestivo. No último domingo, 2, a esposa de Arlindo Cruz explicou detalhes de sua internação.

"Então, minha gente... Às vezes a gente se programa para estar em determinado lugar, em determinado horário, em determinado dia, só que a gente não conta com a programação de Deus. Às vezes, numa determinada curva, tem algo que seu pneu fura e você tem que parar. Eu estou aqui internadinha, uma diverticulite me parou. Dói demais, dói muito e é um tratamento meio severo. Tem que ter antibiótico na veia por determinados dias e muito analgésico para poder aguentar a dor. Quem já passou por isso sabe", declarou ela, na ocasião.

Médico alerta sobre diagnóstico de Babi Cruz

A empresária e produtora Babi Cruz, de 63 anos, esposa do sambista Arlindo Cruz, foi internada em um hospital na semana passada após sentir fortes dores e foi diagnosticada com diverticulite. Em entrevista à CARAS Brasil, o médico coloproctologista Dr. Paulo Boarini explicou o que é a inflamação e alertou que pode trazer várias complicações para os pacientes; confira detalhes!

