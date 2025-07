Especialistas comentam mudanças no rosto de Anitta e explicam os possíveis procedimentos estéticos

Após infecção, cantora retorna com aparência renovada e levanta debate sobre autoestima, estética e cirurgia facial

Anitta (32) reapareceu após um breve afastamento das redes sociais e surpreendeu os fãs com uma nova aparência. Internautas rapidamente notaram mudanças sutis, mas significativas em seu rosto —especialmente na região dos olhos, bochechas e lábios. A assessoria da cantora confirmou que ela passou por procedimentos estéticos, mas não detalhou quais.

Médicos e cirurgiões plásticos ouvidos pela imprensa apontaram possibilidades como lifting temporal, lip lift (cirurgia que eleva o lábio superior) e harmonização com ácido hialurônico. Todos procedimentos considerados minimamente invasivos, com tempos de recuperação curtos e efeitos naturais.

"O lifting temporal levanta a região das sobrancelhas, abrindo o olhar e rejuvenescendo sem exageros", explicou o cirurgião plástico Dr. Paulo Mesquita. Já o lip lift reposiciona o lábio superior, dando aparência mais jovem e reduzindo o uso de preenchimentos.

O novo visual de Anitta alimentou debate sobre os limites da estética e da naturalidade . Enquanto muitos elogiaram o resultado discreto e elegante, outros questionaram a constante busca por aperfeiçoamentos faciais entre celebridades.

A cantora, que sempre falou abertamente sobre procedimentos anteriores, disse em entrevistas passadas que a estética é parte de sua liberdade pessoal. "Faço porque gosto de mudar, de explorar novas versões de mim mesma. Isso não me torna menos verdadeira", disse em uma live de 2023.

Especialistas alertam, no entanto, que intervenções faciais devem ser feitas com responsabilidade, por profissionais certificados e com expectativas realistas. O ideal é priorizar harmonia, segurança e preservação da identidade.

Em tempos de filtros e padrões digitais, a escolha de Anitta ressoa entre fãs e também levanta reflexões mais amplas: qual o papel da imagem na construção da autoestima? E onde termina o autocuidado e começa a pressão estética?