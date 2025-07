Especialista sobre rotina íntima de Fernanda Lima: 'Ponto de alerta que não pode ignorar'

Em entrevista à CARAS, a sexóloga Bárbara Bastos analisa rotina íntima de Fernanda Lima e explica os prós e contras de agendar sexo com o parceiro

A revelação de Fernanda Lima (48) sobre ter que “marcar na agenda” momentos íntimos com Rodrigo Hilbert (45) reacendeu um debate importante: é saudável planejar o sexo? A apresentadora contou que, com três filhos e rotinas profissionais exigentes, os encontros íntimos com o marido precisam ser programados. Em entrevista exclusiva para a CARAS Brasil, a sexóloga e terapeuta sexual Bárbara Bastos analisa o impacto dessa prática que, segundo ela, pode ser útil ou perigosa, dependendo da situação do casal.

Quando marcar sexo pode ser saudável?

Segundo Bárbara, agendar relações sexuais pode sim ser uma estratégia saudável, mas só se o casal já estiver bem conectado emocional e sexualmente: “Para que a sugestão de marcar um encontro sexual seja eficaz, o casal precisa estar com a conexão muito bem estabelecida, tanto a conexão geral quanto a sexual”, afirma.

A especialista explica que, em casais que têm o desejo vivo, mas enfrentam obstáculos práticos como distância, rotina puxada ou filhos pequenos, combinar previamente um horário para o sexo pode ser benéfico: “É como dizer: ‘Agora é o nosso dia, nosso horário combinado, e vamos nos encontrar’. No entanto, antes mesmo de chegarem à cama, eles já estão profundamente conectados.”

Por outro lado, Bárbara alerta: marcar encontros íntimos não é cura mágica para casais que perderam a intimidade emocional: “Agendar um horário para o sexo não será eficaz se a conexão geral ou sexual do casal não estiver boa”, pontua.

O risco de marcar o sexo sem intimidade fora da cama

A sexóloga ressalta que a prática pode minar a espontaneidade se o casal não se conecta em outras esferas do relacionamento.

“Abrir-se intimamente em um momento agendado, sem uma base de conexão, pode ser desafiador. Nesses casos, é fundamental observar tudo o que acontece fora da cama antes de considerar agendar o sexo.”

A terapeuta destaca que muitos casais, especialmente os de longa data, acabam se esquecendo de gestos simples que alimentam o vínculo: “Não se pode ignorar a importância da conexão, dos detalhes, do olho no olho, do beijo, das mensagens de carinho, dos presentes pensados (não presentes caros, mas sim gestos como ‘lembrei de você e trouxe um chocolate’ ou ‘trouxe uma flor’). Esses pequenos gestos precisam ser resgatados.”

Existe uma frequência sexual ideal?

Um dos grandes mitos que gera angústia em muitos casais, segundo Bárbara Bastos, é a ideia de que existe um número “certo” de vezes que um casal deve fazer sexo por semana ou por mês: “Cada pessoa no mundo é única. Sendo assim, não existe uma frequência sexual ideal ou correta para todos os casais. Isso simplesmente não existe!”, garante.

O importante, segundo ela, é que o casal tenha diálogo aberto, sem pressões externas, para entender seus próprios desejos e limites: “O que o casal precisa fazer é se conhecer, se entender e, principalmente, conversar. É fundamental ter uma comunicação clara sobre o assunto e expressar os sentimentos de forma gentil.”

Mesmo assim, a terapeuta destaca um padrão comum que costuma levantar um sinal de alerta: “O que sinto é que casais que ficam um mês sem ter relações sexuais geralmente começam a se incomodar de forma mais profunda.”

Mas nem sempre isso significa um problema: “Haverá casais que, após um mês sem sexo, dirão: ‘Para a gente, está tudo bem não ter sexo neste mês’. Se ambas as pessoas no relacionamento pensam da mesma forma, está tudo bem.”

O sexo como ferramenta de conexão

Para Bárbara, o sexo vai além da satisfação física: ele é uma ferramenta fundamental para manter a conexão íntima do casal.

“O ponto é que muitos casais se amam, mas acabam vivendo mais como amigos do que como um casal. Eu vejo o sexo como uma forma de manutenção para essa parte do casal. É uma conexão íntima que o casal não tem em nenhum outro momento. A verdade é essa.”

Por isso, ela deixa claro: ninguém “precisa transar” por obrigação, mas é essencial entender como cada casal funciona e quando procurar ajuda especializada: “Precisamos entender como vocês funcionam como casal, mas é importante saber que o sexo é fundamental como manutenção e conexão para a intimidade. Não podemos ignorar isso.”

“Então, se vocês ficam um tempo sem ter relações e ambos estão bem com isso, ótimo! Mas vamos analisar: vocês estão se vendo como um casal? Ou estão mais como irmãos que dividem o apartamento?”, alerta.

Leia também: Após expor falta de sexo, Fernanda Lima desabafa sobre a menopausa: "Cansativo"