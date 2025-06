Especialista sobre harmonização do ex-BBB Gustavo Marsengo: 'Não exige rosto padronizado'

Em entrevista à CARAS Brasil, a especialista Denize Peruzzo explica o processo de recuperação da harmonização facial de ex-BBB Gustavo Marsengo

O ex-BBB e influenciador Gustavo Marsengo (34), conhecido por sua participação na 22ª edição do Big Brother Brasil, chamou a atenção dos internautas ao surgir com uma nova aparência nas redes sociais.

Marsengo realizou uma harmonização facial que dividiu a opinião do público: enquanto alguns o elogiaram, outros questionaram a mudança no visual. “Ele sempre foi bonito, acho que não precisava”, comentou um perfil na rede X, antigo Twitter.

As críticas variam entre o exagero, a perda da naturalidade e os limites da vaidade. Enquanto isso, o advogado não se incomodou em falar publicamente sobre o processo de recuperação do procedimento. “Me senti um pouco estranho, com o rosto muito inchado. Com o passar dos dias, esse inchaço foi saindo e eu fui me acostumando e amando o resultado”, afirmou.

Em entrevista à CARAS Brasil, a Dra. Denize Peruzzo, especialista em estética do rosto e pescoço, esclarece que os resultados logo após a aplicação de preenchedores não são definitivos.

“É esperado que haja inchaço nos primeiros dias. Isso acontece porque o produto ainda está se acomodando e o organismo passa por um processo inflamatório natural”, afirma.

De acordo com a profissional, é a partir da segunda semana que o rosto começa a apresentar um contorno mais harmônico e natural. Além disso, é comum que o preenchimento facial seja associado à aplicação de toxina botulínica na mesma sessão, dependendo da avaliação clínica e da indicação.

“Elas são técnicas complementares: a toxina relaxa os músculos responsáveis pelas rugas dinâmicas, enquanto os preenchedores devolvem volume e sustentação, especialmente em áreas que sofrem com a reabsorção óssea ao longo do tempo”, explica Denize.

Segundo a profissional, um resultado equilibrado é aquele que respeita os traços individuais do paciente. “Na harmonização bem-feita, não existe rosto padronizado. O foco está em respeitar as proporções, valorizar os traços naturais e manter a identidade do paciente. Uma boa avaliação estética não busca mudar, mas revelar a melhor versão de quem já existe ali", completa.

