Especialista revela impacto após trauma de filha de Virginia: 'Evita perda precoce'

Aos 2 anos, Maria Flor, filha da influenciadoraVirginia Fonseca e do cantor Zé Felipe, passou por um procedimento odontológico após bater o dente em uma mesa na residência dos artistas, em Goiânia, GO. O caso, que assusta a primeira vista, é mais comum do que parece, mas exige atenção especializada.

Em entrevista à CARAS Brasil, a cirurgiã dentista Denize Peruzzo, especialista em ortodontia, explicou que o dispositivo colocado na criança não é um aparelho ortodôntico tradicional, mas sim uma contenção chamada splintagem, indicada após traumas dentários.

“Quando o dente de leite sofre um impacto e fica mole, usamos um fio ortodôntico colado com resina nos dentes vizinhos para estabilizá-lo. Isso evita a perda precoce e reduz o desconforto da criança”, esclarece a profissional.

Após realizar exames, incluindo um raio-x, foi constatado que a raiz do dente de Maria Flor não havia sido afetada. Ainda assim, a contenção foi necessária para corrigir o desalinhamento, preservar a função do dente e auxiliar na recuperação e fixação do dente até que ele volte a ficar estável.

Denize alerta que, apesar de temporários, os dentes de leite têm função fundamental no processo de troca dos dentes e na estrutura da arcada dentária.

“O dente de leite só deve cair quando sua raiz é reabsorvida. Se ele é perdido antes da hora, a gengiva pode se fechar e impedir a erupção natural do novo dente”, afirma. Em alguns casos, segundo ela, é até preciso fazer cirurgia para abrir espaço na gengiva.

A dentista detalha ainda as possíveis consequências de um trauma como o de Maria Flor:

Intrusão : o dente é empurrado para dentro da gengiva e pode afetar o germe do dente permanente.

: o dente é empurrado para dentro da gengiva e pode afetar o germe do dente permanente. Morte pulpar : a polpa do dente — sua parte viva — pode necrosar, causando inflamação.

: a polpa do dente — sua parte viva — pode necrosar, causando inflamação. Amolecimento: quando o dente fica instável, como ocorreu com Maria Flor, a contenção é uma das alternativas indicada.

O acidente com Maria Flor aconteceu enquanto Virginia estava viajando a trabalho. Ao retornar, encontrou a filha com o dente torto e correu para o consultório odontológico. “Cheguei aqui e vocês não sabem o que aconteceu. Floflô bateu o dente na mesa. Teve que ir pro dentista. Tá com contenção no dente", contou a influenciadora em suas redes sociais.

Para Denize, esse tipo de cuidado rápido é essencial. “O olhar atento dos pais é o que garante um bom prognóstico. Quanto antes o trauma é avaliado, maiores as chances de preservar o dente e evitar sequelas”, reforça.

Peruzzo conclui: “Os detalhes na infância constroem os sorrisos do futuro. Um cuidado imediato hoje pode significar uma arcada saudável e funcional amanhã.”

