Especialista lista cinco principais desafios no início da amamentação após relato de Lucy Ramos

Em entrevista à CARAS Brasil, Alessandra Paula, especialista em aleitamento materno, diz que o início pode ser desafiador, mas o suporte faz toda a diferença

Para muitas mães, o início da amamentação não é tão simples quanto se idealiza. Apesar de ser um processo natural, ele envolve aprendizado, tanto da mãe quanto do bebê. Os primeiros dias, especialmente ainda na maternidade, são cruciais para estabelecer a amamentação de forma eficaz, e o suporte recebido nesse período pode determinar toda a experiência da mulher com o aleitamento.

A atriz Lucy Ramos (42), que recentemente compartilhou sua vivência como mãe de primeira viagem, relatou os desafios que enfrentou logo nos primeiros dias de vida de Kyara. “ Confesso que nada me preparou totalmente para esse começo da amamentação”, contou.

As dificuldades enfrentadas por Lucy são comuns a muitas mulheres. Entre os principais desafios no início da amamentação, destacam-se cinco delas, citadas pela fisioterapeuta Alessandra Paula, especialista em aleitamento materno e cuidados com recém-nascidos, em entrevista à CARAS Brasil. São elas:

Dor e sensibilidade nos mamilos

Pega incorreta do bebê

Ingurgitamento mamário (mamas muito cheias e doloridas)

Insegurança quanto à produção de leite

Desconhecimento sobre o comportamento normal do recém-nascido

“Sem orientação adequada, muitas mães acabam desistindo precocemente do aleitamento, mesmo tendo desejo de continuar”, pontua a especialista. “Ainda durante a internação após o parto, ter apoio de profissionais capacitados (especialistas em amamentação) é essencial para corrigir dificuldades iniciais e orientar a mãe sobre a pega, posição e sinais de fome do bebê. Esse suporte é decisivo para prevenir problemas como fissuras mamárias”, completa.

O apoio, no entanto, não pode acabar na saída da maternidade, ressalta Alessandra. “O acompanhamento nos primeiros dias e semanas é tão importante quanto. Ter alguém para aliviar desconfortos e tirar as dúvidas que surgem com a rotina, evitam o desmame precoce e fortalecem o vínculo da mãe com o bebê”, diz.

No caso de Lucy Ramos, a falta de acompanhamento contínuo fez com que ela experimentasse uma relação ruim com a amamentação. “Amamentar é um aprendizado. E como todo aprendizado, exige paciência, prática e sobretudo, apoio profissional. Com acolhimento desde os primeiros minutos após o parto e acompanhamento pós alta, as mães se sentem mais seguras, informadas e fortalecidas para viver esse momento com mais tranquilidade, e assim, construir uma jornada de amamentação plena”, finaliza fisioterapeuta.

‘MUITO DESAFIADOR’

Lucy Ramos usou as redes sociais recentemente para compartilhar um desabafo sobre amamentação de Kyara, sua primeira filha com o diretor e ator Thiago Luciano (45). Em uma publicação, ela falou sobre os desafios do início do processo.

"Lindezas, confesso que nada me preparou totalmente para esse começo da amamentação. Está sendo um momento lindo e de conexão com a nossa pequena, mas também muito desafiador. É dor no peito, bico rachado, cansaço, dúvidas, madrugadas em claro (…) É resistência por amor. Um corpo que se doa por inteiro e que em alguns dias desaba", iniciou a atriz.

“O amamentar nem sempre vem com leveza, as vezes ele vem com lágrimas e aquela vontade de desistir. Mas a gente segue aprendendo juntas, se adaptando, fazendo companhia uma a outra e construindo gota a gota essa relação que é só nossa", complementou a famosa.

