Especialista faz alerta sobre saúde mental de Bella Campos nos bastidores da Globo: 'Vulnerável'

Nas últimas semanas, Bella Campos (27) foi alvo de uma grande polêmica envolvendo os bastidores de Vale Tudo, nova novela das nove da Globo. A situação desconfortável por trás das câmeras da Globo teria começado logo após supostas reclamações da atriz a respeito do comportamento de Cauã Reymond (44).

Em entrevista à CARAS Brasil, Cintia Castro fala sobre o impacto das últimas polêmicas na saúde mental de Bella Campos. "Devido à complexidade de ser uma figura pública, o peso emocional é ainda maior por ser um mundo tão conectado e crítico, e a pressão para manter uma imagem positiva pode fazer com que a atriz se sinta vulnerável e sobrecarregada, já que a Bella comentou que no passado passou por momentos difíceis como ansiedade e depressão", explica.

"Uma situação como essa pode trazer de volta sentimentos antigos, como insegurança, tristeza ou até uma sensação de não pertencimento, despertando dores do passado. Quando alguém se sente desrespeitado ou desvalorizado no trabalho, isso pode trazer desequilíbrio e dúvidas em relação aos seus próprios sentimentos, afetando todos os aspectos da sua vida", acrescenta.

A psicanalista ainda destaca que, embora as pessoas costumem pensar que a vida emocional e o trabalho andam de forma separada, nem sempre isso é verdade. No caso da atriz tudo isso vai junto para onde ela for, inclusive para o set de gravação: "As pessoas não desligam suas emoções como quem desliga um interruptor e se sentir desrespeitada, julgada ou pressionada pode abalar a autoestima, a concentração e até a criatividade, tudo que uma atriz precisa para brilhar em cena".

"Por trás do trabalho, existe uma pessoa que tem sentimentos, emoções e conflitos. Ninguém deixa o que está sentindo do lado de fora do estúdio. Quando há tensão no ambiente, conflitos de bastidor ou até exposição nas redes sociais, tudo isso vai se somando dentro de uma pessoa. O que acontece fora de cena também ecoa dentro de cada um. A autoestima pode ficar abalada, a concentração afetada, e até a conexão com o personagem pode ficar mais difícil. É como tentar atuar com um peso no peito, é possível, mas exige muito mais esforço emocional.", destaca.

