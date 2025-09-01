Médica faz alerta sobre riscos do loiro como o de Carolina Dieckmann em Vale Tudo

Tricologista explica os riscos da descoloração e ensina como manter fios loiros bonitos como os de Carolina Dieckmann
Publicado em 01/09/2025, às 23h59 - Atualizado em 02/09/2025, às 00h01
Carolina Dieckmann (46) voltou a impressionar os fãs ao surgir com os fios loiros platinados para reviver sua icônica personagem em Vale Tudo. Mas manter um cabelo claro bonito e saudável exige cuidados redobrados.
A tricologista Dra. Márcia Dertkigil, referência em saúde capilar, explica em entrevista à CARAS Brasil por que os cabelos loiros precisam de mais atenção e quais são os segredos para preservar o brilho e a resistência dos fios.
“O loiro é um dos tons mais desejados, mas também o que mais fragiliza o cabelo. A descoloração abre as cutículas do fio e retira nutrientes importantes, o que pode causar ressecamento, quebra e perda de brilho. Por isso, sim, cabelos loiros precisam de cuidado extra.”, afirma a especialista.
Entre as principais recomendações, a médica destaca a importância de uma rotina de tratamento:
“O ideal é adotar um cronograma capilar, alternando hidratação, nutrição e reconstrução. Assim, conseguimos repor água, lipídios e proteínas, que são fundamentais para manter a fibra capilar íntegra e o tom bonito por mais tempo.”
Outro ponto essencial, segundo a Dra. Márcia, é a proteção. “Aposte em protetores térmicos antes do secador, chapinha ou babyliss, e nunca dispense o uso de produtos com filtro solar quando for se expor ao sol, piscina ou mar. O loiro oxida facilmente e pode ficar amarelado ou esverdeado.”
E os cuidados não param por aí: “Manter cortes regulares a cada dois ou três meses ajuda a evitar pontas duplas e garante um aspecto saudável. Além disso, usar matizadores uma vez por semana é uma boa estratégia para preservar o tom desejado sem ressecar demais os fios.”
Por fim, a tricologista deixa um conselho para quem sonha com o loiro de novela:
“É possível ter fios loiros bonitos e saudáveis, como os de Carolina Dieckmann, desde que haja disciplina com os cuidados diários e acompanhamento profissional. O segredo é equilibrar beleza e saúde capilar.”
Dra. Márcia San Juan Dertkigil é médica (CRM-SP: 91277) tricologista formada pela Faculdade Estadual de Medicina da UNICAMP em 1997 com Residência médica em ultrassonografia na Faculdade de Ciências Médicas da UNICAMP/2001 e em Ginecologia e Obstetrícia pela Faculdade de Ciências Médicas da UNICAMP. É também médica assistente contratada do Caism UNICAMP por 11 anos. Possui Mestrado e Doutorado pela UNICAMP e foi CEO dos serviços de Diagnósticos Médicos Ultra-Diagnóstico em São Bernardo do Campo (SP) por 20 anos.
