Mariana Dalila da Silva é biomédica (CRBM 3129) formada pela Universidade do Vale do Itajaí (Univali) com especialização em Patologia Clínica (Univali) e Pós-Graduação em Bacteriologia Clinica com ênfase em diagnostico laboratorial (MICROBIOLOGIA) pela PC PR. Atualmente, cursa especialização em Gestão da qualidade e segurança do paciente e Auditoria e Serviços de Saúde no Instituto Albert Einstein.