Especialista faz alerta sobre diagnósticos de Suzana Alves: 'Não têm uma cura definitiva'

Na última segunda-feira, 28, Suzana Alves desabafou sobre as crises de pânico e diagnósticos após a exposição de sua personagem como Tiazinha

Na última segunda-feira, 28, Suzana Alves (46) abriu o coração ao falar sobre os desafios pessoais que enfrentou com a exposição de seu personagem como Tiazinha. A atriz confirmou que desenvolveu crises de pânico e foi diagnosticada com Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG) e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), além de desenvolver uma mania de perseguição.

"Na minha vida passei por inúmeras situações que me fizeram entrar na crise da síndrome do pânico. Passei por situações que eu não saía de casa, se saísse era toda coberta, de boné, com muitas roupas, sempre me cobrindo para me esconder", disse em seu podcast.

Em entrevista à CARAS Brasil, Cintia Castro explica que o Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG) é quando uma pessoa fica muito preocupada, nervosa ou ansiosa excessivamente com várias coisas do dia a dia, mesmo sem um motivo claro. "Essa ansiedade pode atrapalhar a rotina, o sono e o bem-estar da pessoa", diz.

Já o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) faz com que a pessoa tenha dificuldade de se concentrar. "Seja muito agitada ou impulsiva, e às vezes tem dificuldades na escola, no trabalho ou nas atividades diárias", destaca.

"Tanto o TAG quanto o TDH não têm uma cura definitiva, mas com o tratamento adequado as pessoas podem ter uma melhora significativa na qualidade de vida. Para o TAG, os tratamentos mais comuns incluem terapia que ajuda a lidar com a ansiedade e, em alguns casos, medicamentos ansiolíticos ou antidepressivos", reforça.

"O TDH, os tratamentos incluem terapia, medicação para auxiliar na melhora da atenção, concentração e controlar a impulsividade. Além disso, é importante ter orientações e estratégias para organizar melhor as tarefas do dia a dia, como criar rotinas e usar lembretes", finaliza sobre o caso da artista.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE SUZANA ALVES

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 6+1=Você (@seismaisumvoce)

Leia também: Suzana Alves deixa de seguir ex-marido e enteado após anunciar separação: 'Deixei tudo para trás'