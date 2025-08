Especialista faz alerta sobre dependência em remédio controlado de Gabriela Pugliesi: 'Abstinência'

Na última terça-feira, 5, Gabriela Pugliesi confessou que tornou-se dependente de um remédio controlado após enfrentar crises de pânico

Na última terça-feira, 5, Gabriela Pugliesi (39) revelou mais detalhes do estado de sua saúde mental. Em seu perfil do Instagram, a influenciadora digital relembrou o período em que lidou com a dependência de remédio controlado após enfrentar crises de pânico. Em 2021, ao iniciar o tratamento para o diagnóstico, a criadora de conteúdo ficou dependente do Rivotril, remédio usado para controlar transtornos relacionados ao sistema nervoso central.

"Em 2021, fiz um destaque sobre as crises de pânico que eu tive! Desde lá, eu comecei a ler muito sobre a mente, sobre física quântica etc. Já fui dependente de Rivotril nessa fase, e o que me curou foi entender a origem desses pensamentos que causavam ansiedade!", contou.

Em entrevista à CARAS Brasil, Cintia Castro explica que é comum a dependência em remédios controlados. "Quando o paciente faz uso contínuo de uma medicação, o corpo pode se acostumar com o medicamento", destaca.

"Isso acontece porque, ao longo do tempo, pode ser necessário tomar uma dose maior para sentir o mesmo efeito. Quando as pessoas tentam parar de tomar o medicamento, podem experimentar sintomas de abstinência, que podem ser difíceis e desconfortáveis, fazendo com que a pessoa sinta vontade de retomar o uso e pode surgir uma dependência medicamentosa", acrescenta.

Apesar disso, a psicanalista reforça que existem várias estratégias eficazes que podem ser utilizadas: "Técnicas de respiração para acalmar o corpo, mindfulness e meditação para ajudar a aumentar a consciência e reduzir a ansiedade, exercícios físicos regulares ou yoga, são ótimas maneiras de liberar endorfinas que melhoram o humor".

"Conversar com amigos e familiares queridos também é importante para aliviar a carga emocional, e acima de tudo, terapia para aprender a lidar com as crises através de ferramentas e limitar o consumo de cafeína e álcool para não agravar os sintomas", finaliza sobre o caso da influenciadora digital.

